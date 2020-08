Kurz 51:1?! Doma věří v Messiho návrat, jedna bomba se tam už stala

V argentinském Rosariu fanoušci věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal. Vyšli kvůli tomu do ulic. • Reuters

Manchester City, PSG, nebo setrvání v Barceloně? Nejčastější adresy, kde by měl Lionel Messi pokračovat v kariéře, jsou dobře známá. Ale je tu i jeden tajný tip. Jeho první klub v domovské Argentině, kde argentinská superstar s fotbalem začínala. Fanoušci Newell´s Old Boys z města Rosario ožili po oznámení, že slavný rodák dal najevo vůli změnit působiště a věří, že zdánlivě nereálný přestup se může stát realitou.

Ulice města, odkud Messi pochází, zaplavili v minulých dnech fanoušci s černočervenými vlajkami a světlicemi. Jejich vzkaz byl jasný: Leo, vrať se domů! Ani pohled na kurzy sázkových kanceláří jim neubral nic z jejich nadšení. Pevně věří šanci, že Messi zamíří do svého domovského klubu, kde působil jako žáček, než se v roce 2000 jako třináctiletý vydal do Barcelony.

Tamní klub Newell´s Old Boys chybí ve výčtu největších favoritů, kam by mohl Messi eventuálně zamířit. Podle sázkové kanceláře William Hill je nejvýš Manchester City (1,61:1), následuje PSG (9:1), pak Inter Milán (10:1). Šestinásobný argentinský mistr je sice na úrovni Liverpoolu, ale s kurzem 51:1 jde o sázku pro odvážné.

V Rosariu by vám ale pověděli, že jde o tutovku. Podle čeho tak uvažují? Sám Messi řekl, že by si za klub jednou rád zahrál. „Barcelona nebude můj poslední klub. Na konci kariéry chci ještě hrát za Newell´s Old Boys. Nikdy jsem v Argentině aktivně nehrál, to musím dohnat,“ zahlásil v roce 2013 a od té doby nikdy neřekl, že by svůj názor změnil.

V Rosariu se navíc už jednou dočkali podobného zázraku. V roce 1993 tam přestoupil Diego Maradona, další slavný Argentinec. Mistr světa 1986 tím uzavřel jedenáctileté působení v evropských klubech. „Bylo mu 33 let, stejně jako teď Messimu a podepsal v Newell´s, což tehdy bylo něco neuvěřitelného,“ připomněl pro Daily Mail Jamie Ralph z anglického fanklubu týmu z Messiho města.

Je nutné poznamenat, že Maradona byl v té době už ve velkém útlumu, měl za sebou bouřlivý konec v Neapoli a patnáctiměsíční distanc kvůli pozitivnímu testu na kokain. V Newell´s Old Boys zůstal jen jednu sezonu a odehrál v jeho dresu pouhých pět zápasů. To Messi by dorazil ještě v plné síle.

Právě proto jeho příchod nedává smysl. Zatím ne. „Osobně si myslím, že je to ještě příliš brzy, ale v Newell´s mají dar udělat bombastické přestupy z ničeho. Proto si tamější lidé myslí, že Messiho příchod není nemožný. A je tu také sepětí bývalých hráčů s klubem, peníze pro ně nejsou podstatné, chtějí hlavně hrát v černočerném pro fanoušky,“ poznamenal Ralph.

Zatím se Messi domů nevrací kvůli fotbalu, před třemi lety zde uspořádal bombastickou svatbu. Víra, že se ukáže také na hřišti, místní rozhodně neopouští.