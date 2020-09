Messi si kopl do Barcy kvůli Suárezovi: To si nezasloužíš! Ozval se i Neymar

V Barceloně to zase vře, a pod kotlem opět přitápí ten nejdůležitější - Lionel Messi. Argentinská superstar, která si nakonec rozmyslela předčasný konec a zůstane v Katalánsku ještě rok do konce smlouvy, se na sociálních sítích rozloučila s parťákem Luisem Suárezem. A nešlo to bez rýpnutí do Barcelony, kterou je uruguayský kanonýr nucen opustit. Přidal se i Neymar, někdejší parťák slavného útočného dua.

Nikde se neprojevuje bláznivost barcelonské situace tak jako na letitých parťácích z útoku. Lionel Messi chtěl vypovědět smlouvu o rok dříve díky speciální klauzuli, ale nebylo mu to umožněno, a ještě rok tedy zůstane a bude se snažit pomoci Barceloně na hřišti i přes velkou zášť k jejímu současnému vedení. Raději to, než riskovat soudní tahanice. To Luis Suárez zůstat skutečně chtěl, ale nový trenér Ronald Koeman mu jasně řekl: Do mých plánů už nepatříš, porozhlédni se jinde...

Zkušený Uruguayec se tak pomalu balí na cestu do Madridu, kde utvoří útočnou dvojičku s Diegem Costou v Atlétiku. Svou poslední cestu z tréninkového centra Barcelony dokonce oplakal. A emotivní bylo i rozloučení, které mu na Instagramu nachystal parťák Messi.

„Věděl jsem o tom, ale dopadlo to na mě, až když jsem přišel do šatny,“ začíná argentinská hvězda dlouhý vzkaz vedle série fotek se Suárezem. „Bude to těžké pokračovat tady a nesdílet každý den s tebou, na hřišti i mimo. Bude mi to chyět - tolik let, přátel, večeří... Mnoho věcí, na které nikdy nezapomeneme, každý den spolu.“

Messi se po dojemné rozlučce podivoval nad tím, jakým způsobem Suárez po šesti letech věrné služby odchází, či spíše je odejit. „Bude divné vidět tě v jiném dresu, a ještě divnější hrát proti tobě. Zasloužil sis odejít jako jeden z nejdůležitějších hráčů v klubové historii, který dosáhl mnoha týmových a osobních úspěchů. Nezasloužil si, aby tě takhle vykopli. Ale po pravdě, už mě nic nepřekvapuje,“ dodala argentinská superstar před posledním přáním hodně štěstí pro letitého parťáka.

Ozval se i Neymar, který s Messim a Suárezem vytvořil jednu z nejúdernějších ofenzivních trojic fotbalové historie. „Neuvěřitelné, jak přemýšlejí,“ vyjádřil se k vedení na Camp Nou.

Nová barcelonská éra pod Ronaldem Koemanem začne v neděli na Camp Nou proti ambicióznímu Villarrealu. Už bez Suáreze, ale se značně rozmrzelým Messim. Zůstává otázkou, jak moc nechá hlavní hvězda Blaugranas svůj vztek ovlivnit výkony na hřišti.