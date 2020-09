Vypadám jako zlosyn, ale není to tak, říká Koeman. Messi je příkladem

Klid na práci rozhodně nemá, o to víc potřebuje dobře vstoupit do sezony. Novému trenérovi fotbalistů Barcelony Ronaldu Koemanovi nedělá starosti napjatý vztah jeho útočné hvězdy Lionela Messiho s vedením klubu. Nizozemský kouč před nedělním vstupem do sezony uvedl, že je pro něj rozhodující, jak se Argentinec profiluje v tréninku a v zápasech.