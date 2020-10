Camp Zizou! Zidane dotáhl Mourinha a poslal vzkaz kritikům Realu

Nedokázal to uctívaný Vicente del Bosque ani legendární Leo Beenhakker. Pětkrát přetlačit Barcelonu? Neprohrát v šesti duelech na jejím vlastním hřišti? Zinedine Zidane by o tom mohl vést odborné semináře. V sobotu se po vítězném El Clásiku v historických tabulkách madridského klubu posunul na třetí místo. Ještě v týdnu přitom do něj hnidopichové rýpali, zda Messi a spol. nerozhodnou o jeho „adieu“.

Jen málokterý trenér na světě o sobě může prohlásit, že se těší na tento zápas. Zatímco jiní střádají plány, jak ustát El Clásico na Camp Nou bez větší úhony, Zinedine Zidane vozí Real Madrid do Katalánska pro bodovou sklizeň.

Ve funkci šéfa lavičky „los blancos“ totiž dosud nepoznal na kolosálním stadionu pocit porážky. V šesti zápasech zde třikrát vyhrál a třikrát remizoval. V sobotním klání se navíc pátým skalpem „blaugranas“ vyrovnal v historické tabulce trenérů třetímu Josému Mourinhovi. Ten na pět výher potřeboval 17 duelů, Zidane pouhých deset. Před ním už jsou jen Luis Molowny (6/10) a Miguel Muňoz (14/31), tedy trenéři, jež slavný klub vedli v 60. až 80. letech.

„Perfektní zápas,“ liboval si Zizou po vítězství 3:1. „Po té kritice, která se na nás v posledních dnech snesla, si to musíme pořádně užít. Jsem na hráče pysný,“ nezapomněl si rýpnout do novinářů, kteří zpochybňovali jeho schopnosti. „Zda to bylo fér? Od toho tu nejsme. Jsme tu od hraní fotbalu,“ odsekl.

Po dvou ostudných porážkách byl však „bílý balet“ naprosto zdecimovaný. Týden starý trapas v La Lize s Cadízem (0:1) fanoušky pořádně nadzvedl. Když pak Benzema a spol. dostali za poločas trojku od téměř rezervního mužstva Šachtaru Doněck v Lize mistrů, začalo se ve Španělsku spekulovat, zda to nebude Zidaneho konečná.

Na Camp Nou jel Madrid v roli jasného outsidera. Nikdo nevěřil tomu, že by se tým mohl vzchopit a domácí zaskočit. Jenže rodák z Marseille zareagoval po svém. „V momentě kdy nám nikdo nevěří, jsme nejvíce nebezpeční! Víme, jak se hraje fotbal. Nikdy jsme to nezapomněli. Pojďme to všem ukázat,“ měl Zidane prohlásit v šatně před celým týmem.

Výsledek? Hráči v bílých dresech byli jako vyměnění. Odhodlání, chuť se porvat o každý míč a touha po třech bodech se s předešlými dvěma duely vůbec nedala srovnávat. Stejně jako tomu bylo v jeho předchozích sezonách na Santiago Bernabéu, Zidane opět dokázal zareagovat na vzniklou krizi velkým úspěchem. Na sociálních sítích se v sobotu dokonce vtipkovalo, že má devět životů jako kočka.

Bílou družinu navíc mohutně vzchopil návrat kapitána Sergia Ramose. Španělský stoper odehrál 45. El Clásico a byl to právě on, kdo celkovu pátou branko obstaral vítěznou trefu. „Jsem tu 16 sezon a krize v Realu jsou dva prohrané zápasy,“ reagoval Ramos. „Kritiku lidí z venčí musíte v tomto klubu hodit za hlavu. K úspěchu tu vede jen obrovské úsilí, tuhý boj a obětování se. Ve finále z toho pak je sladký úspěch na hřišti největšího rivala,“ ušklíbl se čtyřiatřicetiletý obránce.

Nadšený Zidane ho jen doplnil. „Všichni moc dobře víme, co pro nás Sergio znamená. Jsem rád, že se mu nic nestalo. V úterý jej opět budeme potřebovat.“

Zidane v roli trenéra Realu na Camp Nou 2016 Barcelona – Real Madrid 1:2 2016 Barcelona – Real Madrid 1:1 2017 Barcelona – Real Madrid 1:3 2018 Barcelona – Real Madrid 2:2 2019 Barcelona – Real Madrid 0:0 2020 Barcelona – Real Madrid 1:3