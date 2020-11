Bývalý kouč Barcelony: Messi jako Jordan. Nejlepší, ale těžko se vede

Setiéna pro webové stránky španělského deníku El País zpovídal bývalý trenér Vicente del Bosque. 62letý stratég se legendě otevřel, když vyprávěl o složité sezoně Barcelony, kterou nedokázal zachránit a naopak ji završil hrůznou prohrou 2:8 s Bayernem.

„Po odchodu jsem si uvědomil, že bych některá rozhodnutí udělal jinak,“ uznal. Bylo to ale nad jeho síly. „Nad hráči, trenérem i prezidentem ční fanoušci. To jim dlužíme nejvíc úcty. A musíme dělat to, co se nejvíc hodí celému klubu,“ vysvětlil, proč některá nespecifikovaná rozhodnutí nevyšla tak, jak by si představoval.

Téma číslo jedna byl každopádně Lionel Messi. Argentinskou superhvězdu je extrémně těžké bránit, ale možná ještě těžší vést. „Myslím si, že Messi je nejlepší hráč všech dob. Byli tu jiní skvělí hráči, ale úroveň, kterou si tenhle chlapec drží tolik let v kuse, je nesrovnatelná s kýmkoli jiným,“ ujistil Setién. „Ale je těžké ho trénovat. Jasně, kdo jsem já, abych ho měnil? Zvlášť, když ho v klubu léta akceptovali takového, jaký je, a nesnažili se ho nijak změnit,“ řekl.

„Lidi ho vidí jako hráče, ale je za tím mnohem víc. Vlastnosti, které z něj dělají těžko kontrolovatelnou osobnost. Takových sportovců je víc, viděli jste to jistě v dokumentu The Last Dance o Michaelu Jordanovi. Prostě věci, které nečekáte,“ vysvětlil Setién. „Moc nemluví, je velmi odměřený. Ale když něco chce, poznáte to.“

Jednu věc má nakonec trenér s Messim společnou - soudní spory s klubem. Argentinec z Barcelony neodešel už letos jen kvůli tomu, aby se tahanicím vyhnul. Setién chce katalánský klub hnát před soud kvůli tomu, že nebyla dodržena jeho smlouva.