Zidane po výprasku: Všechno špatně! V Realu zažívá nejhorší období

Karim Benzema nevěří, co se to při zápase s Valencií stalo. Real inkasoval třikrát z penalty a jeden gól si dal vlastní • Reuters

Real Madrid prožil vcelku zdařilý start do sezony. Bezbranková remíza na Realu Sociedad a následné tři výhry byly dobrým základem. Pak ale přišla facka od nováčka španělské ligy Cadizu (0:1) a hned vzápětí druhá od Šachtaru v Lize mistrů (2:3).

Výhra nad hlavním rivalem Barcelonou (3:1) ztráty částečně přebila. Po ní ale jako kdyby „Los Blancos“ zasáhl pocit uspokojení a tak až na poslední chvíli museli zachraňovat alespoň remízu na hřišti Mönchengladbachu (2:2). Po vítězstvích nad Huescou (4:1) a Interem Milán (3:2) už se zdálo, že „bílý balet“ usedl na vítěznou vlnu, v neděli ale přišel další tvrdý direkt, porážka 1:4 na hřišti Valencie.

„Úvodní půlhodinu jsme začali dobře,“ řekl po utkání trenér Realu Madrid Zinédine Zidane. Měl pravdu, jeho tým po ní vedl díky trefě Karima Benzemy. Pak se ale začalo vše bortit.

Po ruce Lucase nařídil rozhodčí pokutový kop pro Valencii. Carlos Soler trefil břevno a Yunus Musah skóroval z dorážky, byl ale předčasně ve vápně, a tak gól neplatil a penalta se opakovala. Tentokrát už byl Soler úspěšný – 1:1. „Po tom gólu se naše hra rozpadla. Těžko uvěřit, co všechno se nám stalo: tři penalty, vlastní gól,“ nechápal Zidane.

Trenér Realu to shrnul jasně. V závěru první půle skončil míč po nešťastném zásahu Raphaela Varaneho těsně za brankovou čárou a domácí šli do vedení. Po pauze vyrobil druhý pokutový kop pro Valencii faulující Marcelo. Krátce poté došlo na třetí, a to po ruce Sergia Ramose. Soler oba proměnil a připsal si penaltový hattrick. Real tak prohrál 1:4 a poprvé od října 2018 inkasoval v lize čtyři branky, tehdy padl 1:5 s Barcelonou, což znamenalo konec Julena Lopeteguiho coby hlavního trenéra.

„Po jejich prvním gólu úroveň naší hry klesla, přestali jsme dělat vše, co jsme do té doby dělali dobře. Všechno bylo špatně, je těžké snažit se nějak pochopit náš výkon. Naše hlavy klesly a problémy se jen a jen zvětšovaly. Neexistuje žádná omluva pro to, jak jsme bránili. Je to moje vina, protože jsem trenér a musím najít řešení,“ lamentoval kouč Realu.

Po dobrém startu se Zidanovu týmu příliš nedaří. Čísla hovoří jasně. Real inkasuje napříč soutěžemi v průměru 1,45 gólu na zápas, a to ho ještě v mnoha případech podržel brankář Thibaut Courtois. V uplynulém ročníku La Ligy to bylo jen 0,66 branky na zápas.

V útoku si pak drží v La Lize bilanci 1,75 gólu na zápas, čímž zaostává za průměrem z minulé sezony (1,84), v níž byl kritizován za nedostatek vstřelených gólů. Výsledkem toho je, že Zidane zapisuje jakožto kouč Realu svá nejhorší čísla, když v této sezoně klub zvítězil zatím jen v 54 % odehraných zápasů, což je daleko pod Zidanovými obvyklými procenty. V minulé sezoně to bylo například 62,75 %.