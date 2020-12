Messi: Soud s Barcou bych vyhrál. Odchod Suáreze? Šílené! Láká ho USA

Moc otevřený není, své soukromí si hlídá. Ale když už jednou za čas promluví, vždycky to stojí za to. Lionel Messi poskytl exkluzivní rozhovor španělské televizi La Sexta, v němž se vyjádřil ke své budoucnosti i letním (ne)odchodu z Barcelony. Svůj klub také zkritizoval za odchod Luise Suáreze. „Celá situace kolem něj byla šílená. Odešel zadarmo do týmu, který má stejné cíle jako my. Neuvěřitelné,“ prohlásil Messi k přesunu útočného parťáka do Atlétika Madrid. A kde by slavného Argentince lákalo hrát?