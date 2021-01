HAZARDuje s kariérou: drahý problém Realu? Tristní je i ve srovnání s Balem

Belgická hvězda Eden Hazard na srazu belgické reprezentace, kde nezasáhl do zápasu v Dánsku ani proti Islandu • Profimedia.cz

Belgická hvězda Eden Hazard na srazu belgické reprezentace, kde nezasáhl do zápasu v Dánsku ani proti Islandu • Profimedia.cz

Belgická hvězda Eden Hazard na srazu reprezentace, kde ale nebyl fyzicky připravený na to, aby zasáhl do zápasů • Profimedia.cz

Skoro třetinu gólů Realu Madrid v La Lize zatím zařídil Karim Benzema, ale na koho se má "bílý balet" spoléhat, když se Francouzovi pár zápasů nedaří? Jasnou volbou mohl být Eden Hazard, to by ale musel mít aspoň část z formy, kterou se pyšnil v Chelsea. Jeho 18 měsíců ve Španělsku plní zranění a matné výkony. Španělská média porovnávají jeho čísla s Garethem Balem a Belgičan dopadl strašně. Ale jak z toho ven? Najít klub ochotný převzít královský plat je těžké.

Jeho přestup připomněl éru superdrahých Galáctios. A Eden Hazard byl před rokem a půl za 115 milionů eur taky tou zatím nejdražší posilou Realu. Za Chelsea pálil jeden gól za druhým a další spoustu jich připravil, ale po přesunu do Madridu? Jako když utne a ne jen kvůli sérii zranění. Tohle nevypadá jako dobrá investice.

A tradičně přísná španělská média si všímají. Hlavně po víkendové remíze v Pamploně, kde "bílý balet" nedokázal porazit Osasunu, která je v průběžné tabulce na sestup.

„Je mu 30 a hraje bez nadšení, bez výrazu a bez sebevědomí. Zidane mu věří natolik, že je schopný hýbat sestavou tak, aby to bylo pro Hazarda pohodlné, ale ten nezáří, nerozhoduje. A není vůdcem,“ sepsul ho ve svém blogu zástupce šéfredaktora magazínu La Marca Carlos Carpio. Rozhlasová stanice Cadena Ser zase uspořádala debatu na téma „co je s Hazardem.“ Závěry byly dvojsečné: Hraje špatně a klubu dochází trpělivost. Ale není toho moc, co Real může udělat.

Hazard je ve Španělsku rok a půl se smutnou bilancí pouhých 3 gólů a 7 asistencí. To vše ve 31 startech ze 75 možných zápasů. Částku 100 milionů eur při příchodu překonal ještě jeden muž – Gareth Bale. A bez ohledu na trpkost, s jakou nedávno odcházel, srovnání prvních 18 měsíců Belgičana a Velšana dopadá pro Hazarda strašlivě. Bale měl za stejný časový úsek 34 gólů a 24 asistencí v 69 zápasech. A téměř trojnásobek odehraných minut.

Zatímco v Londýně většinou hrál, ve Španělsku ho sužují zranění, i ta dlouhodobější. Statistici spočítali, že odehrál jen 28 % času, který mohl. Jenže to pro kritiky není omluva. „Je svým vlastním stínem. A nemluvím o posledním zápase, ale o jeho posledních třiceti. A o těch mnoha dalších, ve kterých nehrál, protože se o sebe nestaral,“ píše Carpio. Podle bleskové ankety rádia Cadena Ser je 81 % fanoušků Realu smířeno s tím, že nejlepší léta už má Hazard za sebou.

Jednoho velkého a důležitého zastánce ale Belgičan má. Zinedine Zidane věří, že může být největší hvězdou týmu i celé La Ligy, a přizpůsobuje mu hru Realu. Marco Asensio i Vinicius často musí střídat křídla, aby mohl Hazard hrát nalevo, kde to má nejradši.

Moc jiného než věřit totiž Realu nezbývá. Ačkoli Hazardova cena od vrcholu v Chelsea spadla na třetinu (podle serveru Transfermarkt ze 150 na 50 milionů eur), patří mezi nejlépe vydělávající hvězdy Los Blancos, údajně až 15 milionů eur (400 milionů korun) ročně a smlouvu má ještě na 3 a půl roku. V aktuální situaci a s aktuální výkonností je jen málo klubů, které by byly ochotné takový plat převzít, takže Realu hrozí další finanční ztráty. Stejně jako v případě Balea, kdy Tottenhamu ještě doplácí na to, aby tam mohl hostovat. I Hazardovi hrozí sešup, jenže v případě jeho působení v Madridu by šlo o pád bez vzestupu.