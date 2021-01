Zidane na hraně? Krach s trpaslíkem není ostuda. Snad mi hráči věří, řekl

Když před týdnem nestačili na Athletic Bilbao v semifinále superpoháru, asi fotbalisté Realu Madrid nečekali, že je bude čekat v krátké době další hodně hořká pilulka, která utne jejich myšlenky na další trofej.

V pohárovém utkání na hřišti třetiligového Alcoyana byl „bílý balet“ jasným favoritem, byť do střetnutí nastoupil bez kapitána Sergia Ramose a s největšími hvězdami na lavičce náhradníků. Celek ze španělské metropole dominoval a v závěru prvního poločasu šel díky trefě Edera Militaa do vedení. Domácí „trpaslík“ za úvodních pětačtyřicet minut nevyslal na branku giganta ani jeden střelecký pokus, dokonce ani mimo ni.

Stejný obrázek pokračoval i po přestávce. Jenže Real narážel na skvěle chytajícího Josého Juana Figuerase. 41letý veterán uzavřel domácí branku a nedovolil favoritovi přidat pojišťující druhý gól. Celkem předvedl deset zákroků. V 80. minutě navíc z ničeho nic udeřilo na druhé straně. Po rohovém kopu dostal míč do sítě José Solbes.

Utkání nakonec dospělo do prodloužení. Také v něm to byl Real, kdo byl na hřišti aktivnější. Do karet mu nahrálo i vyloučení Ramóna Lópeze ze 110. minuty po faulu na Casemira. Ani v početní výhodě se ale „bílý balet“ nedokázal střelecky prosadit. Ve chvíli, kdy na soupeře tlačil, přišel rychlý brejk, kdy hráči Alcoyana vyšachovali obranu Realu a po centru z levé strany zakončením na přední tyč zařídil Juanan Casanova třetiligovému celku senzační postup.

Third tier CD Alcoyano’s winning goal vs Real Madrid 😬 pic.twitter.com/Xyf2dd3yWp — Mario- FUT21News (@Wizzy402) January 20, 2021

„Udělali jsme maximum, hráči nechali na hřišti vše. Měli jsme šance, abychom přidali druhý gól, ale nepodařilo se nám to a všichni jsme viděli, co se pak stalo. Hráči zkoušeli vše možné, kdybychom dali druhou branku, byl by to úplně jiný zápas. Soupeřův brankář předvedl několik skvělých zákroků, druhý zásah nám prostě nebyl souzen, proto jsme vypadli,“ uvedl po utkání trenér Realu Zinédine Zidane.

„Hráli jsme proti třetiligovému soupeři, měli jsme vyhrát. Prohra ale není trapná, nebo ostudná, nic takového. To jsou věci, které se ve fotbale stávají, přebírám za to veškerou odpovědnost, ale nedělám z toho tragédii. Je to další bolestný den, nikdo z nás nemá prohry rád. Ale nevěšíme hlavu, budeme dál tvrdě pracovat. Sezona je ještě dlouhá a jsme ve hře v lize i v Lize mistrů,“ podotkl francouzský kouč.

Ve Španělsku se nicméně čím dál více řeší, jak pevná je Zidanova pozice. Pod velkým tlakem byl už v závěru základní skupiny Ligy mistrů, kdy Realu hrozilo vyřazení v případě, že by nevyhrál v posledním duelu s Mönchengladbachem. Navíc vyřazení s Alcoyanem oživilo vzpomínky na takzvané Alcorconazo, kdy v sezoně 2009/2010 nestačil „bílý balet“ na rovněž třetiligový Alcorcón (0:4). I to mimo jiné přispělo k tomu, že byl po sezoně odvolán chilský kouč Manuel Pellegrini.

A server Marca upozornil na to, že Zidana by mohlo potkat něco podobného. Nepodařilo se mu totiž přes spoustu investic postavit tým, ve kterém by mohli hráči v sestavě rotovat. Luka Jovič se pod ním neprosadil, ale po návratu do Frankfurtu vstřelil hned v prvním utkání dvě branky. Norský talent Martin Odegaard dokonce vyjádřil touhu z klubu odejít.

„Snad mi moji hráči věří. Ale budete se muset zeptat jich. O mém odvolání se mluví po každé naší porážce. Jsem za výsledky odpovědný a co se má stát, stane se. Já jsem v klidu. Hráči se snaží vždy vyhrát, někdy to ale nevyjde. Nesmíme zapomenout, že až na pár posledních zápasů hrajeme dobře,“ řekl Zidane.