Messiho čísla: kóta 650! Miliardy brání bývalí prezidenti Barcelony

Levačkou práskl do balonu a z přímého kopu jej nádherně zakroutil do levé šibenice. Lionel Messi v nedělním duelu proti Athletiku Bilbao (2:1) vstřelil 650. branku za Barcelonu. Významnou kótu zdolal ve chvíli, kdy na veřejnost unikly detaily jeho posledního kontraktu s klubem , díky němuž získá až 555 milionů eur (14,4 miliardy korun). „Vydělá víc, než stojí,“ brání klíčového muže katalánského klubu Joan Laporta, někdejší klubový prezident, který se do nejvyšší funkce hodlá v následujících volbách vrátit.

Už patnáct sezon za sebou dává Messi za jeden ročník víc než 15 branek, na jeden gól potřebuje na hřišti 95 minut. 33letý fenomén, možná nejlepší fotbalista historie, zdolal další dechberoucí milník. „Messi je legenda, všichni si užíváme, že můžeme hrát s ním. Doufám, že mu dál pomůžeme vítězit,“ poklonil se parťák z útoku Antoine Griezmann.

Argentinské ikoně končí po sezoně smlouva a zatím nikde nepadlo, jestli v klubu svého srdce bude pokračovat. Rozhodnout se chce až na konci ročníku. Barceloně ale určitě nepomohlo, že na veřejnost unikly detaily z jeho zatím posledního platného kontraktu podepsanéhol v roce 2017.

Španělský deník El Mundo uvedl, že si třiatřicetiletý fotbalista může v Barceloně vydělat až 555 milionů eur (14,4 miliardy korun), z končícího kontraktu si zajistil už 510 milionů eur. Zhruba polovinu částky ovšem odevzdá na daních. Klub kvůli zveřejnění citlivých údajů zuří a hrozí žalobami.

„Jde o velice závažný čin. Je absolutně protiprávní, aby se takto zveřejňoval profesionální kontrakt. Je jednoduché někoho obvinit do televize, ale tohle není vtip a skončí to u soudu,“ zlobil se Josep Bartomeu. Ten minulý rok rezignoval na funkci klubového prezidenta. „Mimochodem, Leo si zaslouží všechno, co si vydělá, z hlediska ekonomického i sportovního. Barcelona by za normálních okolností tyto závazky snadno zaplatila,“ zdůraznil.

Podobně se vyjádřil i Bartomeův předchůdce Joan Laporta. „Poslal jsem mu zprávu a podpořil ho, ať nečte média. Barcelona i její fanoušci si přejí, aby v klubu pokračoval,“ prohlásil muž, který se uchází o návrat do funkce v blížících se volbách. „Udělám všechno, abych Messiho v klubu udržel. Mám zprávy, že Leo je spokojený a chce zůstat, ale potřebuje věřit sportovnímu projektu, aby Barcelona byla konkurenceschopná,“ dodal.

Taktéž si myslí, že historicky největší sportovní kontrakt se Barceloně vyplatí. „Vydělá víc, než stojí. Ekonomický tým provedl studii a zjistil, že Messi zajistí Barceloně třetinu veškerých příjmů. Osm z deseti prodaných dresů jsou Leovy, světový zájem o klub závisí na něm. A přináší také sportovní a emoční rozměr. Co pro Barcelonu udělal, nelze ocenit přesnou sumou,“ zdůraznil Laporta.

Messi na mediální humbuk odpovídá po svém, výkony na hřišti. V neděli proti Bilbau vykouzlil nádherný přímý kop, kterým trefil 650. gól za Barcelonu. Znovu je nejlepším střelcem i nahrávačem týmu, o krále kanonýrů se ve Španělsku pere s bývalým parťákem Luisem Suárezem, jenž táhne momentálního lídra Atlétiko Madrid.

„Messi zase jednou ukázal, že je rozený vítěz. Umí se soustředit na zápas bez ohledu na to, co se děje kolem něj. Už nějakou dobu víme, že je to nejlepší fotbalista na světě. Je třeba respektovat všechno, co pro Barcelonu udělal. Bez Lea nikdy nemůžeme mít takové ambice,“ chválil trenér Ronald Koeman.

LIONEL MESSI V ČÍSLECH ZA BARCELONU La Liga: 503 zápasů, 456 gólů, 200 asistencí Liga mistrů: 147 zápasů, 118 branek, 41 asistencí Španělský pohár: 76 zápasů, 54 branek, 34 asistencí Španělský Superpohár: 20 zápasů, 14 branek, 5 asistencí Mistrovství světa klubů: 5 zápasů, 5 branek, 1 asistence UEFA Superpohár: 4 zápasy, 3 góly, 3 asistence Celkem: 755 zápasů, 650 gólů, 284 asistencí, průměr 0,87 gólu na zápas 650 gólů, z toho 456 gólů v La Lize, 49 z přímých kopů (z nich 38 v lize), 80 z penalt, na každý gól potřebuje průměrně 95 minut Messiho první gól: 1.5. 2005 proti Albacete (v 17 letech) Messiho první hattrick: 10.3. 2007 proti Realu Madrid (v 19 letech) Nejvíc branek proti klubu: Sevilla (38 zápasů, 37 gólů) Nejvíc branek v jednom utkání: 5 - 7. března 2012 proti Bayeru Leverkusen (7:1, odveta osmifinále Ligy mistrů)



Messiho branky za Barcelonu po sezonách 2004/05 9 zápasů 1 gól 2005/06 25 zápasů 8 gólů 2006/07 36 zápasů 17 gólů 2007/08 40 zápasů 16 gólů 2008/09 51 zápasů 38 gólů 2009/10 53 zápasů 47 gólů 2010/11 55 zápasů 53 gólů 2011/12 60 zápasů 73 gólů 2012/13 50 zápasů 60 gólů 2013/14 46 zápasů 41 gólů 2014/15 57 zápasů 58 gólů 2015/16 49 zápasů 41 gólů 2016/17 52 zápasů 54 gólů 2017/18 54 zápasů 45 gólů 2018/19 50 zápasů 51 gólů 2019/20 44 zápasů 31 gólů 2020/21 24 zápasů 16 gólů

SESTŘIH: Barcelona - Dynamo Kyjev 2:1. Messi dal penaltu, rozhodl Piqué

SESTŘIH: Juventus - Barcelona 0:2. Messi v ráži, Moratovi neuznali tři góly