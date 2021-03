Ödegaard na hraně. Pod Zidanem strádal, Arsenal ví, jak ho nakopnout

Jeden z nejslavnějších klubů světa z něj v šestnácti udělal senzaci. Budoucí superhvězdu. Martin Ödegaard o šest let později stojí na hraně, která odděluje dobré a výjimečné hráče. Do základní jedenáctky Realu Madrid neprorazil ani napodruhé. Co ukáže v Arsenalu?

Martin Ödegaard je svým způsobem anomálie. Když Real loví posily, většinou jde o hvězdy, co mají zazářit okamžitě. Královský velkoklub musí vítězit vždy a za všech okolností, na přestavby není prostor. Norský záložník, který neodolatelnému vábení "bílého baletu" podlehl v křehkých 16 letech – jako pilíř prvoligového Strömsgodsetu – je výjimka.

Madridští bossové si ho piplají jako dlouhodobou investici. Než ho vypustili do La Ligy, nechali blonďatého chlapce dozrát tam, kde s mladými talenty umí pracovat dokonale – v Nizozemsku.

Eredivisie Ödegaardovi sedla, jak ve Vitesse, tak v Heerenveenu. Tam občas nastupoval na pravém křídle a nevedl si vůbec špatně, i když jeho ideální pozice je o kus jinde.

Pro sezonu 2019/20 dostal možnost ukázat se v Realu. Tedy ne v tom svém, ale na hostování v Sociedadu. Klub ze San Sebastianu vyšplhal na šesté místo a norský playmaker se proměnil v jednoho z nejkreativnějších hráčů ve Španělsku.

Řečí čísel – každý zápas vytvořil v průměru 4,1 situace vedoucí ke střele, v tom patřil k elitě La Ligy.

Byl pátý nejlepší v progresivních přihrávkách, tedy v pasech posouvajících útok aspoň o 10 metrů blíž soupeřově brance na útočné polovině hřiště. Za 90 minut jich průměrně zvládl 7,2.

V těch nejobecnějších, ale nakonec nejdůležitějších statistikách, zapsal čtyři vstřelené branky a šest asistencí.

Pád v Madridu

I ti nejskeptičtější, nejnáročnější fanoušci Realu Madrid (a že jich je) začínali vidět, že vybrušovaný diamant skutečně roste v nástupce Kroose a Modriče. Na San Bernabéu se rozhodli – je čas! Ödegaard začal sezonu 2020/21 konečně jako plnohodnotný člen madridského áčka.

Zinedine Zidane ho bez meškání zvolil do základní jedenáctky prvního utkání, shodou okolností na stadionu Sociedadu, jako „desítku“ ve formaci 4-2-3-1. Zápas průměrných kvalit skončil bezbrankovou remízou. Mladý Nor naskočil od začátku i ve druhém kole, ale hned o poločase se za stavu 2:1 pro Betis pakoval mezi náhradníky.

A většinou už tam zůstal. Od první minuty už za Real nastoupil jen dvakrát – v 10. kole při remíze 1:1 s Villarrealem a v Lize mistrů při ostudné prohře 0:2 se Šachtarem Doněck.

O Martinovu madridskou kocovinu se postaral následující koktejl: špetka špatných výkonů, tři velké panáky zdravotních trablů (dvě různá svalová zranění a do toho pozitivní test na koronavirus), to vše zalito obecně nevalnou formou celého týmu. Zidane se vrátil k osvědčenému rozestavení 4–3–3, kde v záloze před bojovníkem Casemirem operuje zkušené duo Kroos a Modrič.

Na Ödegaarda zkrátka nezbylo místo. A zase vyvstala otázka, jestli nebude lepší ho ještě na chvíli někde odložit, než bude skutečně úplně připraven.

Nové místečko se pro něj našlo rychle. Z Arsenalu zrovna jeden kreativec s iniciálami MÖ, který do Londýna přitančil taky z Madridu, odešel do Turecka. Özila nahradil novější model.

Klíčový půlrok

Jak Ödegaard zapadne ke "kanonýrům"? Mikel Arteta ho bude chtít zabudovat do svého oblíbeného systému 4–3–3 jako jednoho z ofenzivnějších záložníků operujících před defenzivně laděným středopolařem (většinou Granit Xhaka).

To může 22letou posilu dobře připravit na budoucí roli v Madridu. Arsenal ale umí plynule přejít i do formace 4–2–3–1, kde by Ödegaard byl v nejtradičnější pozici podhrotového záložníka mezi hbitými křídly Sakou, Smith–Rowem nebo Martinellim.

V roli „desítky“ se cítil nejlépe i Ödegaardův předchůdce Özil. Martin je ale výrazně aktivnější při presinku a běhavější.

„Může hrát i na kraji, ale nejlepší je na pozici číslo osm či deset. Je to tvořivý fotbalista, který hraje velmi dobře s míčem v těsném prostoru,“ okomentoval ho Arteta.

Právě důvěra trenéra, které se mu na San Bernabéu nedostávalo, může Nora na Emirates Stadium těšit. „Je to ohromný talent,“ pochvaloval si na tiskové konferenci španělský stratég. „Nějakou dobu jsme ho sledovali, věříme, že má speciální kvality, které nám chyběly. V posledních letech se ohromně posunul a vyvinul. Pozorně jsem sledoval, jak si vede v San Sebastianu, mém rodném městě. Potřebuje jen správné prostředí a trochu času a bude tu úspěšný.“

Bývalý kapitán Arsenalu přesně ví, jak s Ödegaardem zacházet a co od něj očekávat. „Umí vytvářet šance i sám skórovat. Hodně se zlepšil v práci bez míče. Dodá nám víc kreativity v útočné třetině hřiště a víc možností, jak změnit sestavu proti různým týmům.“

Do konce sezony má norský špílmachr jasno v tom, jakou roli by měl hrát a co může čekat. Jenže pak hostování skončí a on nasedne na letadlo vstříc Madridu.

A nejisté budoucnosti.

O tom, jestli se pro následující ročník probije do základní sestavy Realu, nebo bude muset zase hledat štěstí jinde, rozhodne několik faktorů.

Výkony v Londýně, samozřejmě, ale taky to, co se stane na Bernabéu. Modričovi, kterého by měl nahradit, v létě končí smlouva (v září mu bude 36 let). Držitel Zlatého míče by tak mladšímu kolegovi mohl vyklidit místo. A co je důležitější, nejistou pozici má Zidane, s nímž si Ödegaard příliš nesedl. Real pod francouzskou ikonou kouká na záda Atlétiku, navíc ostudně vypadl z poháru s třetiligovým Alcoyanem.

„Martin nemá problém s Madridem, ale spíš se Zidanem, protože je jasné, že nefiguruje v Zinedinových plánech,“ řekl pro The Athletic zdroj blízký hráči. „Pořád je ale pro klub významným projektem, bude chtít hrát každý týden. V létě se vše přehodnotí a třeba ho nový trenér uvidí v jiném světle.“

První polovina roku 2021 bude pro budoucnost Martina Ödegaarda zásadní. Buď z něj vyroste světová hvězda, hráč, na kterém Real může stavět dlouhá léta. Nebo kolem něj začne nebezpečně pronikavě blikat aura věčného talentu, jenž rok co rok musí střídat dresy.