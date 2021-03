Nejlepší teenager na světě? Legendy chválí, fanoušci Arsenalu se modlí

Jedna radostná zpráva pro fanoušky Arsenalu. Z mládežnické akademie ještě nevyšel lepší hráč, než mají momentálně „kanonýři“ na soupisce. Spousta jmen křesala jiskry, ale až Bukayo Saka zapálil oheň. Do Premier League poprvé zasáhl už v sedmnácti, o dva roky později klub táhne. Aktuálně nenajdete na Ostrovech, ne-li na celé planetě, schopnějšího teenagera. „Je tak dobrý!“ chválí Cesc Fabregas. „Přihrává jako světová extratřída,“ přidává se Robin van Persie. A příznivci se modlí: hlavně ho neprodávejte!

Říká se, že číslo sedm přináší štěstí. Když k tomu přidáte Bukaya Saku, jste šťastní až na půdu. Devatenáctiletý teenager, jenž válí v dresu Arsenalu, je zkrátka dítětem štěstěny. Ostatně jméno Bukayo znamená v nářečí na jihu Nigérie „přidávat ke štěstí“.

Na Emirates Stadium obdržel číslo... Ano, magickou sedmičku, již před ním nosili Robert Pires, Tomáš Rosický či Alexis Sánchez. Žádná degradace ikon. Saka má potenciál, aby minimálně každého z výsostné trojice v Arsenalu překonal. „Jsem tak nadšený, že jsem ho získal. Je to věc, o které sníte, a zároveň myslíte na legendy. Je taková čest,“ těšil se Saka poté, co mu byla ikonická sedmička přidělena. Předtím ji nosil dokonce dvakrát, oblékal číslo 77.

Jasně, že ne jen tak nahodile. Šikovný záložník s nigerijskými kořeny si "značku" vydobyl famózními výkony. Možnost nakouknout do prestižní Premier League dostal již v raném věku. Premiéru si odbyl v 17 letech a třech měsících ve vítězném střetnutí s Fulhamem (4:1). Poté se pod trenérem Unaiem Emerym začal usazovat v kabině A-týmu a od sezony 2019/20 je její nedílnou součástí. „Ze Saky se stává kompletní hráč,“ prohlásil kouč Mikel Arteta.

V ligových kláních si od začátku ročníku 2020/21 připsal pět gólů a dvě asistence, což z něj dělá nejlepšího teenagera v lize. Ve všech soutěžních utkáních se dokonce podílel na dvanácti brankách (6+6), díky čemuž je nejproduktivnějším hráčem kádru.

Nad výkony odchovance „kanonýrů“ se nese chvála z pater nejvyšších. Když se podílel na rozebrání Southamptonu (3:1), někdejší vrchní velitel londýnského dělostřelectva Robin van Persie se rozplýval. „Sakovy přihrávky jsou jako od Ryana Giggse, Dennise Bergkampa či Paula Scholese. Naprostá klasa. Není to vůbec jednoduché, abyste se to jako hráč naučil, ale v jeho podání to vypadá sakra jednoduše. Takové věci svedou jen velcí hráči.“

Během éry Arséna Wengera byl v podobné roli například Cesc Fábregas, jehož rovněž fanoušci milovali. Kapitán, lídr a hráč s geniálním citem pro doručení míče k útočníkovi. Nebylo divu, že i on neopomněl odchovance Arsenalu veřejně pochválit. „Saka je tak dobrý! Na svůj věk je vyspělý a inteligentní. Hráč, co dokáže změnit zápas,“ napsal na Twitter poté, co mladík se sedmičkou na zádech naservíroval Pierru-Emerickovi Aubameyangovi dvě gólové asistence v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Benfice (3:2) znamenající postup.

Příznivci Arsenalu se jen modlí, aby Saka nedopadl právě jako Fábregas: ať ho proboha neprodají! Nebyla to žádná novinka. Ještě nedávno v londýnském klubu naprosto běžná věc. Během Wengerovy vlády se nejednou přihodilo, že se mladý kvalitní fotbalista při první příležitosti stěhoval na jinou adresu, občas i pod cenou. Za příklad slouží Serge Gnabry, aktuálně opora Bayernu Mnichov, který Arsenalu utekl do Brém za pouhých pět milionů liber.

Samotný hráč ovšem v úmyslu odcházet (zatím) nemá. Jeho vzorem je Thierry Henry a chce se na Emirates stát legendou jako on. „Londýn je mým domovem, Arsenal mým týmem,“ vzkázal při letním podpisu nové smlouvy.