Barcelona: drastické škrty nařídil svaz. Real Madrid odměněn za úspory

Barcelona se dohodla s Lionelem Messim! Nejen španělská média informují o tom, že fenomenální Argentinec není tak úplně volným hráčem, i když je bez platného kontraktu. Tak proč to vedení katalánského klubu nepotvrdí? V zapsání smlouvy brání ligové finanční restrikce, které jsou na Barcelonu pro příští sezonu výrazně tvrdší, než na Real. Na Camp Nou si za to ale z velké části mohou sami a situaci musí řešit.

Do už tak přehnaně velkorysých nákupů a smluv v Katalánsku zaseknul další obrovskou sekeru koronavirus. Ještě v předminulé sezoně směla vyčlenit Barcelona na platy v přepočtu přes 17 miliard korun (671 milionů euro). S přehledem nejvíc v soutěži. Teď má dovoleno skoro polovinu a na Real se dívá z velkého odstupu. Proto musí i Messi čekat, i když údajně kývl na poloviční výši smlouvy.

Proč?

Ve Španělsku totiž do rozpočtů a jejich využití výrazně mluví vedení ligy. Má podmínky, které ještě doplňují pravidla financial fair play, která určuje UEFA coby podmínku pro účast v evropských pohárech. Pokud je kluby nesplní, nesmí registrovat nové hráče. A Barcelona se chytá do sítě, kterou na sebe v posledních letech sama pletla.

Šéf ligy Javier Tebas má k dispozici skupinu analytiků, kteří mají přístup do účetnictví účastníků soutěže. Ti na základě příjmů, předpokládaného vývoje hospodaření i dluhů určují, kolik smějí kluby vydat na platy hráčů i na jejich příchody.

U každého klubu je částka individuální. Velkoklub každoročně bojující o nejvyšší příčky i na evropské scéně má pochopitelně řádově vyšší možnosti než tak tak se zachraňující Elche. Barcelonu ale zasáhl drtivý pokles:

Ze 671 milionů eur ze sezony 19/20 svazoví účetní přiřkli podle serveru Business Standard blaugranas platový strop na tu uplynulou 383 milionů eur (9,8 miliardy korun), to je snížení o 43 %. A v další sezoně to bude ještě výrazně méně. Daily Mail dokonce píše o částce 160 milionů eur (4,2 miliardy korun), to je ani ne čtvrtina oproti předloňsku.

Vinu na tom mají i obří dluhy, které v posledních letech vedení v honbě za tituly nasekalo, ty mají aktuálně dělat 1,2 milardy eur – téměř 32 miliard korun. I proto se musí na Camp Nou podřídit dalšímu pravidlu – na přestupy smí vynaložit jen 25 procent výdělků z prodejů. Není divu, že posily v aktuálním přestupovém období přichází po konci smlouvy.

Pro srovnání: Real Madrid měl na předminulou sezonu povolený platový rozpočet 635 milionů eur (16,2 miliardy korun). Za Barcelonou tedy zaostával, ale díky lepšímu hospodaření měl na minulou sezonu dovoleno 465 milionů eur (11,9, miliardy korun), což je pokles „jen“ o 27 procent, který zároveň zajišťuje v rozpočtovém El Clásicu výrazně větší manévrovací prostor.

Nové vedení Barcelony v čele s Joanem Laportem stojí před nesmírně těžkým úkolem: udržet klub na špici a zároveň drasticky škrtat. A do toho najít prostor pro Messiho. Na schůzce s šéfem ligy Tebasem se pokusil vyjednat ústupky, neúspěšně. Takže drasticky škrtá, aby nejen pro smlouvu kapitána s číslem 10 našel prostor. Odešlo už 7 hráčů, ale Júnior Firpo nebo Jean-Clair Tolibo příliš místa neuvolnili, dojde i na mnohem větší ryby.

Nahlas se spekuluje o odchodu Antoina Griezmanna, který po velmi drahém příchodu vzhledem ke své velkorysé smlouvě (s bonusy až 20 milionů eur ročně) nenaplňuje očekávání. V ohrožení mají být i Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé a další. S nadsázkou se dá říct, že všichni, až na Messiho.

Speciální situaci čelí Philippe Coutinho. Brazilec je jedním z nejdražších nákupů se skvělou smlouvou, ale zotavuje se po závažné operaci kolena a vypadá to, že se ho Barcelona bude muset zbavit výrazně pod cenou. Pokud by se uzdravil a začal znovu hrát v Katalánsku, aktivovala by se po 10 zápasech klauzule, podle které by Barcelona musela vyplatit Liverpoolu dalších 20 milionů eur. Další hřebíček, který by zcela jistě neušel ligovým účetním.