Přestup "zdarma" může stát balík. Agenti mají sílu, peklo začalo v Belgii

I když se zrovna nehraje velký mezinárodní šampionát, má to hluché období mezi sezonami každý rok něco do sebe. Přestupové okno se otevírá dokořán! Obvykle z něj lítají nadité pytle peněz a fanoušci s radostí (nebo občas s děsem) sledují, za koho jejich oblíbený klub zrovna utratil miliony.

Letošní rok je jiný. Sergio Agüero (33 let), Memphis Depay (27), Eric García (20) do Barcelony? Souhrnná suma za ně by se šplhala hodně nad sto milionů eur, v létě 2021 ale všichni dorazili zadarmo.

I ultraboháči z PSG hledali velké posily mezi hráči, za které nemusí platit přestupovou částku. Díky tomu získali brankářskou superstar Gianluigiho Donnarummu z AC Milán a výtečného záložníka Georginia Wijnalduma z Liverpoolu.

Toho mimochodem vyfoukli na poslední chvíli právě Barceloně, kde byl těsně před podpisem, a Katalánci v čele s trenérem Koemanem zuřili.

Přestup hvězdného Davida Alaby z Bayernu Mnichov do Realu Madrid, z jednoho giganta do druhého, by obvykle provázely palcové titulky o milionech, které přistanou v bavorské kase. Jenže i rakouskému univerzálovi skončila smlouva, a u jeho vysněného transferu bude taky svítit „cena: 0“.

Koneckonců nemusíme chodit ani za hranice naší republiky. Žádný přestup v české lize nevyvolal tolik vášní, jako přesun Srdjana Plavšiče po konci smlouvy ve Spartě na druhý břeh Vltavy k největšímu rivalovi ze Slavie.

A když si vezmeme minulé léto, připomeňme Jamese Rodrígueze (z Realu do Evertonu), Williana (z Chelsea do Arsenalu), Edinsona Cavaniho (z PSG do Manchesteru United), nebo o rok dřív Aarona Ramseyho (z Arsenalu do Juventusu) a Adriena Rabiota (z PSG do Juventusu).

Agenti a nafouklé platy

Proč jsou zrovna letos ty největší transfery „zdarma“ (uvozovky jsou na místě – vysvětlíme za chvíli)?