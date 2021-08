Barcelona bez Messiho: kapitáni kývli na škrty, Piqué žertoval o brigádě

Barcelona za uplynulou sezonu počítá ztráty přes 480 milionů eur a právě kvůli ohromným dluhům nemohla podepsat Lionela Messiho. I když argentinská hvězda přistoupila na maximální možné snížení platu, tedy 50 %, Katalánci byli stále vysoko nad platovým stropem.

I po Messiho odchodu musela Barcelona výrazně škrtat, aby mohla zaregistrovat nové posily v čele Memphisem Depayem. Na signifikantní snížení platu jako první kývnul stoper Gerard Piqué. Bylo stylové, že právě on proti Sociedadu (4:2) otevřel skóre a asistoval mu právě Depay.

„Řešili jsme to s dalšími kapitány. Vím, že všichni brzy přistoupí ke stejnému kroku, je to jen otázka času,“ řekl po zápase pro Movistar. Barcelona má po odchodu Messiho místo jednoho muže s páskou rovnou čtyřčlennou kapitánskou skupinu. Kromě Piquého do ní patří krajní beci Sergi Roberto a Jordi Alba a záložník Sergio Busquets.

„Já musel na snížení přistoupit jako pvní a rychle, kvůli registraci. Ale tady jsme všichni rodina. Všichni kapitáni mají od první chvíle na mysli jedinou věc - pomoci klubu, jak jen budou moct.“ dodal Piqué.

Jeden z členů skupiny, Jordi Alba, byl vlastními fanoušky vybučen. Španělskem totiž kolovaly zprávy, že jako jediný seškrtání mzdy odmítl. To ale Piqué vyvrátil. „To musí být nějaké nedorozumění. Domluvili jsme se, všichni souhlasíme. Já to udělal oficiálně první kvůli tomu, že jsme pár hodin před začátkem ligy museli zaregistrovat hráče,“ řekl.

Kromě vedení Barcy do nové éry si Piqué našel ještě jednu zálibu. Po každém zápase Katalánců živě vysílá na streamovací platformě Twitch. Z mizerné finanční situace klubu, kvůli které se musel vzdát velké části platu, si evidentně nic nedělá, protože o ní vesele vtipkoval. „Proč streamuji? Musel jsem si najít nějakou brigádu,“ smál se při prvním vysílání.

I díky Piquého brance Barcelona vstoupila do nové sezony vítězně a ambicióznímu Realu Sociedad dala čtyři branky. V útočném trojzubci s Antoinem Griezmannem nastoupil kromě nové posily Memphise Depaye také dánský útočník Martin Braithwaite. Hned zazářil, dal dva góly a už v prvním zápase tak vyrovnal svůj střlecký výkon z celé minulé sezony.

Bez Messiho to evidentně jde. Koneckonců bude muset. „Nemusím snad ani říkat, co Leo představuje. Je to nejdůležitější hráč v historii našeho klubu, i celého fotbalu. Ale všechno jednou končí. Musíme jít dál,“ kývl Piqué. „Myslím si, že máme dobrý tým, budeme težký soupeř. Věřím, že budeme až do konce sezony bojovat o všechny trofeje.“