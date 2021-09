Zraněný smolař Jankto čeká na další vyšetření. Vyloučena není zlomenina

„Neznáme plný rozsah zranění. Uděláme potřebná vyšetření, ale zdá se, že je poraněná lýtková kost. Uvidíme, co holenní. Je to jedno s druhým. Tyhle věci se stávají a nedají se ovlivnit,“ citoval deník AS trenéra Míchela.

Bývalý záložník Sampdorie Janov, který přestoupil do Getafe v úvodu sezony za šest milionů eur, se zranil v 11. minutě, kdy při pokusu o halfvolej špatně došlápl a s bolestivou grimasou se chytil za levou nohu. Trávník po téměř tříminutovém ošetření opustil pětadvacetiletý záložník na nosítkách.

Getafe prohrálo s Vallecanem 0:3 a zůstalo po pěti zápasech bez bodu u dna ligové tabulky. Vedle Jankta nemůže Míchel počítat ani se zraněnými Maurem Arambarrim nebo Sandrem Ramírezem a Erickem Cabacem.