Překvapení ve Španělsku. Alavés si vyšlápl na obhájce, Real jen remizoval

Getafe poslal do vedení Stefan Mitrovič • Reuters

Fotbalisté Realu Sociedad slaví vstřelenou branku do sítě Granady • Profimedia.cz

Triumf šestnáctému celku minulé sezony Alavésu zajistil už ve čtvrté minutě hlavou kapitán Víctor Laguardia. „Rojiblancos“ nezvítězili ve druhém z posledních tří kol a v La Lize prohráli poprvé od dubna po 11 zápasech. V úterý se ve skupině Ligy mistrů představí na San Siru proti domácímu AC Milán.

„V sezoně nastanou špatné chvíle. Možná teď procházíme složitějším obdobím. Jako trenéři musíme týmu vštěpit, co chceme. Mužstvu stoprocentně věřím. Beru zodpovědnost za to, že jsem hráčům nepomohl, když to potřebovali,“ citoval deník Marca trenéra Atlética Diega Simeoneho.

Real Madrid i Villarreal jsou v ligové sezoně pořád bez porážky. „Bílý balet“ nenavázal na sérii čtyř ligových výher, nadále však vede neúplnou tabulku. V úterním duelu Ligy mistrů přivítá na Santiago Bernabéu Šeriff Tiraspol, „Žlutá ponorka“ se o den později v repríze květnového finále Evropské ligy utká s Manchesterem United.

Vítězný gól Sevilly proti Espaňolu vstřelil ve 13. minutě En-Nesjrí. Pojistku přidal v závěru Mir. Andaluský celek udržel neporazitelnost v ligovém ročníku.

Valencie doma remizovala s Bilbaem 1:1. Oba celky nevyhrály třetí kolo po sobě. Hosty poslal v 69. minutě do vedení Martínez. Od 82. minuty dohrávali domácí „Netopýři“ v oslabení, přesto jim Marcos André v páté minutě nastavení vystřelil alespoň bod.

La Liga - 7. kolo:

Alavés - Atlético Madrid 1:0

Branka: 4. Laguardia

Valencie - Bilbao 1:1

Branky: 90.+5 Marcos André - 69. Martínez

FC Sevilla - Espaňol Barcelona 2:0

Branky: 13. En-Nesjrí, 87. Mir

Real Madrid - Villarreal 0:0