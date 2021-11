Xaviho plán na léčbu Barcy: přivést Pogbu zadarmo, na seznamu i Haaland

Na Camp Nou prožívají krušné období. Peníze v kase zoufale schází, Lionel Messi je pryč a vůbec se nedaří ani výsledkově. Barcelona hledá cestu z krize. V roli nového trenéra se o to pravděpodobně bude brzy pokoušet Xavi, klubová legenda. A do španělských médií už unikla čtyři jména, která by bývalý vynikající záložník rád přivedl. Hlavní dvě? Paul Pogba a Erling Haaland.