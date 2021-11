LM: Ronaldo zachránil United remízu, Bayern a Juventus mají postup

Ve skupině E v Mnichově byl hlavní postavou Lewandowski, hrající stý zápas v Lize mistrů. Dal tři branky a s osmi zásahy se dostal do čela tabulky střelců. Navíc připravil druhý gól pro Gnabryho, který poslal míč do sítě elegantní patičkou. A mohlo to být ještě lepší, kdyby v závěru prvního dějství nezahodil penaltu.

Benfica nebyla tak neškodným soupeřem jako při domácí prohře 0:4. První gól jí sice vzalo video kvůli ofsajdu, ale Moratova hlavička už byla regulérní. Jenže hned po změně stran udeřil Sané a čtvrtým gólem v soutěži vrátil Bayernu dvoubrankové vedení. Lewandowski napravil penaltové selhání dvěma přesnými zásahy, nejprve obloučkem a pak sólem přímo po výkopu brankáře Neuera. Núněz už jen zmírnil porážku.

Barcelona vyhrála v Kyjevě nad Dynamem 1:0 a posunula se na druhé místo. Její hráči se hodně zlobili na rozhodčího, když po konzultaci s videem odvolal penaltu, ale pak jim přece jen udělal radost Fati. Byla to teprve druhá branka, kterou Barca v tomto ročníku Ligy mistrů dala. Ale Dynamo se netrefilo ještě ani jednou, takže provizorní kouč Barjuán, který v minulém týdnu na lavičce vystřídal Ronalda Koemana, mohl být spokojený.

United zachránili bod

Manchester United ve skupině F v minulém kole doma s Atalantou prohrával už 0:2, ale dokázal výsledek otočit. V Bergamu to bylo podobné, domácí dvakrát vedli po střelách slovinského záložníka Iličiče a Kolumbijce Zapaty. U prvního gólu nebyl bez viny brankář De Gea. Anglický tým znovu zachraňoval Portugalec Ronaldo dvěma góly v nastavené době obou poločasů. Nejlepší střelec historie Ligy mistrů se tak trefil minimálně jednou v každém zápase tohoto ročníku.

S Manchesterem srovnal krok Villarreal, který ho na jaře porazil ve finále Evropské ligy. „Žlutá ponorka“ zdolala Young Boys Bern i podruhé, tentokrát 2:0. O góly se postarali Francouz Capoue a Nizozemec Danjuma. Švýcarskému týmu rozhodčí po zásahu videa neuznal gól pro ofsajd.

Ve skupině G Wolfsburg oplatil Salcburku porážku z minulého kola a pod novým trenérem Kohfeldtem se vrátil do hry o postup. Už ve 4. minutě otevřel skóre domácí Baku. Po půlhodině parádním přímým kopem vyrovnal Wöber, ale po změně stran zajistil německému týmu první výhru v soutěži Nmecha. Salcburk sice zůstal v čele skupiny, ale šanci na postup ještě mají všichni.

Fotbalisté z Lille totiž v Seville otočili nepříznivý vývoj zápasu a poprvé vyhráli na španělské půdě. Na vedoucí gól Argentince Ocampose odpověděl z penalty nejlepší střelec francouzské ligy David a Ikone strhl vítězství na stranu hostů.

Chelsea před dvěma týdny ve skupině H porazila doma Malmö 4:0, ale zranili se jí oba nejlepší útočníci Belgičan Lukaku i Němec Werner a jejich absence byla ve Švédsku při zakončení znát. Lídr anglické ligy měl sice obrovskou převahu a vyslal na branku deset střel, ale cestu do sítě našel jen v 56. minutě po ukázkové kombinaci Maročan Zijach. Malmö prohrálo i čtvrtý zápas a s celkovým skóre 0:12 je nejhorším týmem Ligy mistrů.

Juventusu se v italské lize nedaří, je až na devátém místě, dostává stejně tolik branek, kolik dává, ale na evropské scéně září. V zápase s Petrohradem vstřelil dva góly argentinský kapitán Dybala, ten druhý z opakované penalty, a o hattrick ho připravila jen tyč. Další branky přidali Chiesa a Španěl Morata. Zenit, který s Juventusem prohrál doma 0:1, jen marně dotahoval.

Skupina E

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26. Lewandowski, 32. Gnabry, 49. Sané, 61. Lewandowski, 84. Lewandowski Hosté: 38. Morato, 74. Núñez Sestavy Domácí: Neuer (C) – Pavard, Nianzou, Upamecano, A. Davies (64. O. Richards) – Goretzka, Kimmich (72. Sabitzer) – Gnabry (85. B. Sarr), Sané (72. T. Müller), Coman (64. Musiala) – Lewandowski. Hosté: Vlachodimos – Gilberto, Veríssimo, Vertonghen, Morato – Mário (77. Bernardo), Meïté, Grimaldo (77. Ramos) – Pizzi (C) (64. R. Silva), Jaremčuk (64. Núñez), Everton (64. D. Gonçalves). Náhradníci Domácí: Früchtl, Richards, Cuisance, Sabitzer, Sarr, Roca, Tolisso, Müller, Musiala, Stanišić Hosté: Svilar, Leite, Núñez, Gonçalves, Radonjić, Silva, Weigl, Otamendi, Bernardo, Fernandes, Ramos, Ferro Karty Domácí: Upamecano, Nianzou Hosté: Veríssimo Rozhodčí Marciniak (POL) – Sokolnicki (POL), Listkiewicz (POL) Stadion Allianz Arena, Mnichov

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 70. Fati Sestavy Domácí: Buščan – Kędziora (77. Tymčyk), Zabarnyj, Syrota, O. Karavajev – Sydorčuk (C), Šaparenko (81. Šepeljev) – Cygankov, Bujalskij (81. Ledněv), De Pena (77. Verbič) – Garmaš (71. Vitinho). Hosté: ter Stegen – Mingueza, García, Lenglet (79. R. Araújo), J. Alba – F. de Jong, S. Busquets (C), González – Gavi (65. O. Dembèlé), Depay, Fati (87. Balde). Náhradníci Domácí: Bojko, Burda, Verbič, Šepeljev, Ramírez, Šabanov, Ledněv, Andrijevskij, Vitinho, Tymčyk, Škurin, Anťuch Hosté: Neto, Peña, Dest, Araújo, Puig, Dembèlé, Demir, Coutinho, de Jong, Umtiti, Balde, Sanz Karty Domácí: Garmaš, Bujalskij Hosté: García, Gavi, Lenglet Rozhodčí Haţegan (ROU) – Grigoriu (ROU), Gheorghe (ROU) Stadion NSC Olimpijskij, Kyjev

Skupina F

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12. Iličić, 58. D. Zapata Hosté: 45+1. Ronaldo, 90+2. Ronaldo Sestavy Domácí: Musso – de Roon, Demiral, Palomino – Zappacosta, Freuler (C), Koopmeiners, Maehle – Iličić (71. Muriel), Pašalić (46. Djimsiti) – D. Zapata. Hosté: de Gea – E. Bailly, Varane (38. M. Greenwood), Maguire (C) – Wan-Bissaka, B. Fernandes (87. van de Beek), McTominay (87. Sancho), P. Pogba (68. N. Matić), Shaw – Rashford (69. Cavani), Ronaldo. Náhradníci Domácí: Djimsiti, Lovato, Malinovskyj, Mirančuk, Muriel, Pezzella, Piccoli, Scalvini, Sportiello, Rossi Hosté: Cavani, Dalot, Fred, Greenwood, Henderson, Lingard, Mata, Matić, van de Beek, Sancho, Martial, Telles Karty Hosté: McTominay Rozhodčí Vinčić (SVN) – Klančnik (SVN), Kovačić (SVN) Stadion Gewiss Stadium, Bergamo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Capoue, 89. Danjuma Hosté: Sestavy Domácí: Rulli – Pedraza (76. Estupiñán), P. Torres, Albiol, M. Gaspar (C) – Coquelin (76. A. Moreno), Capoue, Parejo (90+1. Moisés Gómez) – Danjuma, Dia (59. Trigueros), Pino (59. Chukwueze). Hosté: Faivre – U. García (76. Lefort), Lauper, Bürgy, Hefti (76. Maceiras) – Rieder, Sierro (76. Mambimbi), Aebischer – Ngamaleu (82. Siebatcheu), Elia, Fassnacht (C). Náhradníci Domácí: Asenjo, Alcácer, Iborra, Chukwueze, Estupiñán, Trigueros, Raba, Moreno, Peña, Mándí, Gómez Hosté: Zbinden, Laidani, Spielmann, Sulejmani, Jankewitz, Siebatcheu, Mambimbi, Maceiras, Lefort, Martins, Maier, Toure Karty Domácí: Pedraza, M. Gaspar, Parejo Hosté: Sierro, Ngamaleu, Aebischer, Elia Rozhodčí Gözübüyük – van Zuilen, Balder – Manschot. VAR: Kamphuis. AVAR: van Boekel (všichni NIZ) Stadion Estadio de la Cerámica, El Madrigal (Villarreal)

Skupina G

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 3. Baku, 60. L. Nmecha Hosté: 29. Wöber Sestavy Domácí: Casteels (C) – Lacroix, Guilavogui, Brooks – Baku, Vranckx (82. Mbabu), Arnold, Otávio (73. Steffen) – L. Nmecha, Weghorst (63. Lukebakio), Gerhardt (73. Roussillon). Hosté: Köhn – Kristensen, Onguéné (77. Solet), Wöber, Ulmer (C) – Seiwald, Camara (89. Kjaergaard), Aaronson, Sučić (78. Adamu) – Okafor, Adeyemi (63. Šeško). Náhradníci Domácí: Ginczek, Lukebakio, Mbabu, Pervan, Nmecha, Philipp, Steffen, Roussillon, van de Ven Hosté: Adamu, Bernardo, Bernede, Diambou, Guindo, Kjaergaard, Ludewig, Mantl, Šeško, Solet, Walke Karty Domácí: Weghorst, Brooks, L. Nmecha Hosté: Ulmer Rozhodčí Dias – Tavares, Soares Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15. Ocampos Hosté: 43. David, 51. Ikoné Sestavy Domácí: Bunú – Navas (C) (65. G. Montiel), Koundé, Diego Carlos, Acuňa – Delaney (57. Lamela), Fernando, Ó. Torres (72. Munir) – Suso (57. Jordán), Mir (57. Nasjrí), Ocampos. Hosté: Grbić – Çelik, Djaló, J. Fonte (C), Reinildo – Sanches (75. A. Onana), B. André, Ikoné – Weah (72. Yazıcı), David (86. Xeka), Bamba. Náhradníci Domácí: Dmitrović, Pastor, Augustinsson, Montiel, Rekik, Rakitić, Jordán, Munir, Nasjrí, Lamela, Rodríguez Hosté: Jakubech, Onana, Yazıcı, Xeka, Gudmundsson, Gomes, Lihadji Karty Domácí: Delaney, Nasjrí, Julen Lopetegui, Ocampos, G. Montiel, Diego Carlos Hosté: Bamba, Ikoné, B. André, Xeka, Grbić, Yazıcı Rozhodčí Kovács – Marinescu, Artene (všichni Rumunsko) Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Skupina H

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 56. Zíjáš Sestavy Domácí: Dahlin – Ahmedhodžić, Nielsen (C), Brorsson, Rieks (57. M. Olsson) – Berget (86. Larsson), Innocent, Rakip (86. Birmančević), Peña (58. Lewicki) – Nanasi (74. Nalić), Čolak. Hosté: E. Mendy – Christensen, Silva, Rüdiger – Azpilicueta (C), Loftus-Cheek, Jorginho, M. Alonso – Zíjáš (74. Barkley), Havertz, Hudson-Odoi (74. Pulisic). Náhradníci Domácí: Ellborg, Diawara, Larsson, Moisander, Lewicki, Olsson, Abubakari, Birmančević, Gwargis, Nalić, Eile Hosté: Arrizabalaga, Bettinelli, Pulisic, Chalobah, Chilwell, James, Sarr, Barkley, Saúl, Vale Karty Hosté: Silva, Loftus-Cheek Rozhodčí Brych – Borsch, Lupp Stadion