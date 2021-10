Newcastle láká potížistu z Barcelony. Drahá hvězda může přijít zadarmo

Nejbohatší klub světa si vyhlédl jednoho z nejdražších hráčů. Newcastle ale zatím neplánuje kupovat Kyliana Mbappého či Erlinga Haalanda. V jeho hledáčku se ocitl Ousmane Dembélé. Francouzského křídelníka Barcelona před pár lety kupovala za osmou nejvyšší přestupovou částku historie, ale klub, který je nově v moci movitého arabského investičního fondu, by jej mohl získat zadarmo.

Vedení předposledního celku Premier League momentálně řeší hlavně pozici trenéra, musí sehnat věhlasnější náhradu za odvolaného Stevea Bruce. Zároveň se ale pomaličku rozhlíží po posilách, které by „straky“ mohly vytáhnout ze sestupových vod.

Podle informací serveru Goal.com může jednou z nejzářivějších nových hvězd být Ousmane Dembélé. 24leté francouzské křídlo je produktem akademie Rennes, v roce 2016 jej koupila Borussia Dortmund. V Německu se Dembélé zařadil mezi extrémně žádané zboží, Barcelona za něj po pouhém roce zaplatila 105 milionů eur (2,7 miliardy korun). Mladík z města Vernon je doteď osmým nejdražším fotbalistou historie. Na Camp Nou měl nahradit Neymara, ale vysokou cenovku ani zdaleka nepotvrdil.

Za čtyři sezony se v lize trefil jen osmnáctkrát. S trochou nadsázky by se dalo říct, že seznam jeho zranění je delší než výčet gólů. Celkem pravidelně ho trápí stehenní sval, jindy promarodí kus sezony kvůli kotníku či kolenu. Barcelonu taky štve jeho přístup. V roce 2019 se kvůli údajným zdravotním problémům neukázal na tréninku a vypnul si telefon, druhý den přišel zázračně uzdraven. Zůstával vzhůru dlouho do noci, aby mohl hrát videohry, a než mu Katalánci přidělili osobního kuchaře, stravoval se hlavně fast foodem.

I přes všechny trable by Barcelona ráda Dembélého udržela a nabízí mu dvouleté prodloužení kontraktu, který vyprší v létě. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby zůstal. Je to důležitý hráč. Ale jestli neprodlouží, zareagujeme na to nejlepším možným způsobem,“ ujistil na tiskové konferenci trenér Ronald Koeman.

Na podpis už je dost možná pozdě. Podle informací serveru Goal.com se Francouzův agent Moussa Sissoko předběžně domluvil s Newcastlem. Anglický klub od října vlastní saúdskoarabský investiční fond, který operuje jměním přesahujícím 500 miliard dolarů (11 bilionů korun).

„Straky“ tak mohou rozhazovat a novým hráčům nabídnout tučné odměny. Pro Dembélého by konkrétně měl být připraven plat ve výši 15 milionů eur (386 milionů korun) za rok, stejnou sumu by měl vyinkasovat jednorázově coby podpisový bonus.

Newcastle se s hráčem, který je v Barceloně právě kvůli neúspěšným jednáním o prodloužení odstaven, může domluvit už v lednu na tom, že se do Anglie přesune zdarma po letním konci kontraktu. Finančními potížemi soužené Barceloně tak hrozí, že za jednu z nejdražších posil v historii klubu po čtyřech neúspěšných letech nedostane ani vindru.