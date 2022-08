La Liga je zpět: katalánské Galácticos s Lewou chce sesadit Real z trůnu

Tyhle maléry pana účetního rozhodně žádná chechtající se komedie nejsou. Barcelona poslední dny a noci jela v pořádném nerváku. Ač si přes léto pořídila Roberta Lewandowského, Raphinu či Julese Koundého, ještě čtyřiadvacet hodin před startem sezony stále neměla nové hvězdy zaregistrované u La Ligy.

Tip webu iSport.cz na pořadí La Ligy 1. Real Madrid 2. Barcelona 3. Atlético Madrid

Co by to znamenalo? Všechny letní posily a hráči, s nimiž klub podepsal nové kontrakty (Ousmanea Dembélého a Sergiho Roberta), byli do té doby mimo hru. Trenér Xavi by je v úvodním kole proti Vallecanu nemohl nasadit. Takový osud potkal Julese Koundého, který přišel ze Sevilly.

Katalánci utratili 3,65 miliardy korun, nejvíce ze všech klubů v La Lize. I proto se prezident klubu Joan Laporta celé týdny otáčel a hledal, co by slavná značka mohla prodat. Dva týdny zpátky Barcelona uvolnila 25 procent svých televizních práv na španělskou ligu na příštích 25 let a část svého produkčního centra.

Ovšem finanční audit La Ligy po tomhle kroku stále nedal zelenou k registraci hráčů. V pátek odpoledne se tak vedení znovu rozhodlo prodat další čtvrtinu studia – společnost Orpheus Media, jejíž majitel financoval Laportovu prezidentskou kampaň, získala 24,5 procenta, za které klub inkasuje zhruba 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun).

Ať už tento obchod navenek působí jakkoli zběsile, uvolnil cestu a registraci Lewandowského a spol.

Vyloučeno není ani to, že někteří dlouholetí hráči (například Gerard Piqué) ještě půjdou dobrovolně dolů s platem, aby se snížily mzdové náklady. Klub by se navíc rád zbavil některých hráčů, aby získal finanční prostředky i touto cestou. V plánu totiž má ještě pár hráčů přivést – nejvíce se spekuluje o Marcosu Alonsovi z Chelsea.

I proto fanoušci věří, že rapidně vystoupaly šance na sesazení Realu Madrid z mistrovského trůnu. „Barcelona se vrací na úroveň, na kterou jsme byli u ní zvyklí. Pro nás i pro ligu je to jedině dobře,“ pronesl prezident „bílého baletu“ Florentino Pérez.

I v Madridu bylo rušno. Po několika měsících definitivně skončila sága kolem Kyliana Mbappého, jenž dal klubu košem a kývl na novou smlouvu v PSG. Přesto se Real po odchodech Marcela, Balea, Isca či Joviče neodhodlal k panickému nakupování a za celé léto přivedl jen dvě posily: po konci smlouvy v Chelsea dorazil obránce Antonio Rüdiger a z Monaka za 80 milionů eur přestoupil talentovaný záložník Aurelien Tchouameni.