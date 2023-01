Přestup v Ronaldův den. Odchod srdcaře z elity do třetí ligy zaujal

Stalo se v den, kdy Cristiano Ronaldo přestoupil do saúdskoarabského Al-Nassr. Jenže tento přestup, který logicky v pozornosti zapadnul, by mnozí fanoušci postavili výš. Španělský útočník Lucas Pérez vyměnil dres prvoligového Cádizu, kde patřil do základní sestavy, za třetiligové Deportivo La Coruňa. Své rozhodnutí umocnil třiačtyřicetiletý hráč tím, že se z půlky vyplatil ze smlouvy v týmu La Ligy.

Zahrál si za Arsenal v Lize mistrů, zkusil to také ve West Hamu, za Alavés dokázal dát gól v pěti kolech španělské lize po sobě. Jeho poslední štací v nejvyšší soutěži byl Cádiz, který pomohl v minulé sezoně o bod zachránit. Se třemi brankami byl nejlepším klubovým střelcem i v tomto ročníku, přesto se rozhodl: Půjdu o dvě patra níž, ale domů. Do La Coruni.

Do týmu, který před 23 lety získal senzačně titul, ale na konci minulé dekády během tří sezon sletěl až do třetí španělské ligy. Pérez trpěl, ostatně u prvního sestupu byl i na hřišti. Nyní chce pomoci nahoru klubu, kde už v minulosti celkem třikrát působil.

Srdcařů je kolem Deportiva hodně, tým má na poloprofesionální soutěž neuvěřitelných 24 tisíc permanentkářů. Na oficiálním představení vítalo Péreze sedm tisíc nadšených fanoušků. Na tiskové konferenci však čerstvá akvizice zůstala skromná. „Nejsem hvězda. Jsem Lucas ze čtvrti Monelos v Coruňi, jsem stále stejný. Mám trochu víc šedých vlasů než dřív. Jediné, co chci, je být šťastný a znovu hrát doma“, prohlásil.

Pérez loboval přes Vánoce u prezidenta Cádizu, aby mu návrat umožnil. Ten se důležitého hráče, který dokázal na podzim například skórovat při prohře 1:2 na půdě Realu Madrid, v tíživé situaci zbavovat nechtěl, tým z přímořského města opět bojuje u dna tabulky o přežití.

Stanovil jeho přestupní cenu na milion eur (24 milionů korun). Tím to mělo být vyřízené, protože podobná částka je pro třetiligový klub astronomická. Péreze to nezastavilo a polovinu sumy uhradil sám. Rázem podepsal smlouvu na jeden a půl roku, která se v případě postupu prodlouží o další dva roky. Po jejím vypršení by se měl přesunout do vedení klubu.

Peníze nejsou pro Péreze problém, když je Deportivo ve hře. Už když přicházel do klubu poprvé v roce 2015 z řeckého PAOKu, spokojil se Peréz se čtvrtinovou gáží oproti předchozímu působišti.

Návrat svého miláčka vnímají fanoušci jako spásu, návrat do druhé ligy se s Perézem podle nich hodně přiblížil. Ten ale nechce být středem pozornosti: „Nepřicházím sem nikoho zachraňovat, ale pomoci. Nejsem spasitel. Nemyslete si, že přijdu já nebo zítra Messi a máme jistotu postupu.“

Vstup do staronového angažmá Perézovi však „na Messiho“ vyšel. Dvěma góly zařídil vítězství nad klubem Unionistas 3:0. Deportivo je tak na čtvrtém místě zaručujícím play-off o postup do druhé ligy, ale s Pérezem může myslet výš. Vedoucí Cordoba je jen o čtyři body vpředu a má o dva zápasy víc…