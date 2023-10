Bellingham otočil El Clásico a umlčel Barcelonu. Je lepší, než si Real myslel

Nejlepší přestup léta? O tom není nejmenších pochyb. Jude Bellingham je lídrem Realu Madrid, což potvrdil i v největším fotbalovém utkání planety. Dvěma góly otočil zápas v katalánské metropoli a dovedl Bílý balet k vítězství nad Barcelonou 2:1 v 11. kole španělské ligy. Ve 13 duelech za Real má na svém kontě 13 gólů a 3 asistence. Blaugranas tak prožili vůbec první porážku v této sezoně, zatímco Los Blancos se alespoň o skóre vyhoupli do čela La Ligy.

Odchovanec Birminghamu, kterého velkému fotbalu předvedla Borussie Dortmund, opět naplnil slova legendy Realu Madrid. „Jako první si uvědomil, že trůn pro nejlepšího fotbalistu je po éře Lionela Messiho a Cristiana Ronalda úplně volný a jde si pro něj,“ všiml si pár týdnů zpátky Guti.

Přitom více než hodinu nic nenasvědčovalo tomu, že se o výkonu Judea Bellinghama bude mluvit v superlativech. Dvacetiletého anglického reprezentanta přímo deptal ještě o rok mladší odchovanec Blaugranas Gavi, jenž Bellinghama ze hřiště takřka vymazal. Porazil ho dokonce i ve vzájemném hlavičkovém souboji.

Nejlepší střelec Realu ovšem dokonale využil první příležitost, pří níž ho Gavi nehlídal. Záložník Barcelony odvrátil hlavičkou nebezpečný centr Realu z vápna právě k Bellinghamovi, který ranou z pětatřiceti metrů srovnal.

„Dnes opět potvrdili, že jim stačí málo ke skórování,“ krčil rameny brankář domácích Marc-André ter Stegen, jenž u vyrovnávací trefy neměl čisté svědomí.

Zmar Blaugranas dokonal Bellingham v druhé minutě nastavení, když byl ve správný čas na správném místě a zblízka otočil skóre utkání ranou mezi nohy německého gólmana.

„Pro nás byl bod málo, zatímco oni s jeho ziskem vypadali spokojení. Už když to vypadalo na remízu, tak přišel do vápna míč, který si Luka Modrič špatně zpracoval, přičemž ho díky tomu perfektně posunul na Bellinghama a bylo rozhodnuto. Nezasloužili jsme si dnes prohrát. Prvních šedesát minut jsme na hřišti dominovali,“ hodnotil prohru trenér Xavi Hernández.

Kouč mistrů nachystal Real překvapivou formaci 3-2-3-2, v níž jeho svěřenci šikovně rotovali a Bílý balet si s tím nevěděl moc rady.

Do vedení poslal domácí už v šesté minutě Ilkay Gündogan, jenž využil strnulosti defenzivy soupeře a po Der Klassiker a manchesterském derby se prosadil i v El Clásicu. Pro vítěze treblu s Manchesterem City šlo navíc o premiérovou trefu v novém působišti.

Jsme překvapení, jak je dobrý

V zápase hraném především mezi vápny měli mírně navrch Katalánci, v jejichž dresu směrem dopředu řádil především mladíček Fermín López. Ten v šestnácté minutě trefil tyč a po změně stran našel hlavu stopera Iňiga Martíneze, který svou hlavičku namířil taktéž pouze do brankové konstrukce, načež Ronald Araújo nepropálil gólmana Kepu Arrizabalagu. Výbornou šanci zahodil po pěkném úniku i Joao Cancelo.

„To je fotbal. Dnes jsme na gól potřebovali pět, šest vyložených šancí. Jim přitom stačily tři tutovky na dvě branky. Chyběla nám efektivita. Je to škoda, protože náš taktický plán podle mě fungoval skvěle,“ hořekoval Xavi nad neproměňováním příležitostí.

Obraz zápasu do velké míry změnila povedená střídání Carla Ancelottiho. Především výměna Luky Modriče za slabého a chybujícího Toniho Kroose zafungovala přímo náramně.

„Klíčem k úspěchu byla změna přístupu. V první půli jsme byli pomalí, líní, neagresivní. Jako bychom to nebyli my. Po změně stran tomu bylo přesně naopak. S příchodem Modriče jsme začali být více na míči. Úplně změnil dynamiku utkání,“ vyzdvihl Ital přínos chorvatského šikuly, pro nějž to byl jubilejní 500. zápas v dresu Realu.

Hlavním tématem Ancelottiho hodnocení byla ovšem hlavní hvězda zápasu.

„Ano, jsme překvapení, jak moc je dobrý. Především efektivní. Navíc takový gól, jako byl jeho dnešní první, jsme od něj dosud neviděli. Byla to pro nás spásná trefa. Barca byla do té doby lepším týmem. Je úžasné, jaký má Bellingham přístup. Ve dvaceti letech působí jako ostřílený fotbalista. Jsme moc rádi, že ho máme,“ mnul si ruce Ital, pro nějž pondělní vyhlášení Zlatého míče není vůbec tématem.

„Ani jsem nevěděl, že se to koná. Je mi to jedno,“ nestará se o Ancelotti o vyhlášení trofeje pro nejlepšího hráče světa. Letos jím Bellingham nebude. Zatím má však skvěle zaděláno na zisk blyštivé sošky v příštím roce.

Španělská fotbalová liga - 11. kolo:

Almería - Las Palmas 1:2

Branky: 72. Ramazani - 23. Haddádí, 90.+4 Kaba,

FC Barcelona - Real Madrid 1:2

Branky: 6. Gündogan - 68. a 90.+2 Bellingham,

18:30 Mallorca - Getafe,

21:00 Cádiz - FC Sevilla.