Real s Valencií zvládl jen srovnat, Girona může stáhnout náskok

Valencie se proti Realu ujala vedení slepenými góly Dura a Jaremčuka na konci první půlhodiny. V nastavení prvního poločasu snížil Vinícius Júnior a třiadvacetiletý Brazilec v 76. minutě zařídil i vyrovnání. Obě branky oslavil gestem se zdviženou pěstí vůči domácím fanouškům, čímž odkázal na rasistické urážky, jichž se mu od nich dostávalo při poslední návštěvě valencijského stadionu.

Utkání dospělo do kontroverzního závěru. V nastavení nejprve videorozhodčí odvolal nařízený pokutový kop proti Realu. Hosté pak dokonce dostali míč do sítě zásluhou Bellinghama, ale rozhodčí ukončil zápas už v momentě, kdy centr mířil do pokutového území. Anglický reprezentant poté mohutné protestoval a ještě dostal červenou kartu.

Real Sociedad prohrál páté z posledních šesti soutěžních utkání včetně porážky v Paříži (0:2) a na sedmém místě v tabulce začíná ztrácet v boji o účast v pohárové Evropě v příští sezoně. Sevilla už ve 13. minutě vedla 2:0 po gólech Nasírího. Marocký útočník potvrdil, že San Sebastian je jeho oblíbený soupeř. Ve 13 vzájemných zápasech totiž Baskům nasázel devět branek, žádnému jinému týmu z La Ligy tolik gólů nevstřelil.

Za hosty v nastavení z penalty snížil Silva, ale v 66. minutě vrátil domácím dvougólový náskok hlavou Sergio Ramos. San Sebastian už pouze snížil zásluhou Méndeze v nastavení. Sevilla se po prosincovém příchodu trenéra Florese postupně zvedá a z posledních šesti ligových zápasů prohrála jen minule s Realem.

Španělská fotbalová liga - 27. kolo

FC Sevilla - San Sebastian 3:2

Branky: 11. a 13. Nasírí, 66. Ramos - 45.+5 A. Silva z pen., 90.+2 Méndez

Vallecano - Cádiz 1:1

Branky: 89. Lejeune - 90.+13 Hernández

Getafe - Las Palmas 3:3

Branky: 11. Mata, 14. Greenwood, 45. Maksimovič - 35. Ramírez, 50. Cardona, 57. El Haddadi

Valencie - Real Madrid 2:2

Branky: 27. Duro, 30. Jaremčuk - 45.+5 a 76. Vinícius Júnior