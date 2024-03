Girona prohrála na Mallorce. Villarreal se zvedá, Sörloth nasázel hattrick

O vítězství Mallorky nad Gironou rozhodl v 33. minutě Copete, jenž se prosadil v sezoně poprvé. Domácí navázali na postup do finále Španělského poháru, kde se 6. dubna střetnou s Bilbaem. V ligové tabulce je Mallorka patnáctá a na zónu sestupu má náskok osmi bodů.

Sörloth za Villarreal dvakrát skóroval v první dvacetiminutovce a před přestávkou zvýšil Capoue. Do druhého poločasu domácí vyslali místo autora deseti ligových branek Morena do ofenzivy Guedese a portugalský útočník se záhy odvděčil gólem. Sörloth zkompletoval hattrick v 66. minutě a navázal na gól z minulého kola při vítězství 3:1 v San Sebastianu. Nyní se s 12 trefami prostřílel do první desítky v tabulce kanonýrů soutěže. Hosté se prosadili alespoň v nastavení zásluhou Kanaďana Corbeanua.

Granada po třech remízách vyšla naprázdno a na vítězství čeká v lize už sedm zápasů. Na předposlední příčce ji dělí od záchrany deset bodů. Nad Villarrealem, který je po sérii bez porážky dvanáctý, vyhrála naposledy před deseti lety.

La Liga - 27. kolo:

Villarreal - Granada 5:1

Branky: 7., 20. a 66. Sörloth, 32. Capoue, 47. Guedes - 90+1. Corbeanu.

Atlético Madrid - Betis Sevilla 2:1

Branky: 8. vlastní Silva, 44. Morata - 62. Carvalho.

Mallorca - Girona 1:0

Branka: 33. Copete.

21:00 Bilbao - FC Barcelona.