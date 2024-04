Dal Yamal gól v El Clásicu? La Lize chybí technologie. Xavi: Je to ostuda

Trenér Xavi vím, kam by měla La Liga upřít svou pozornost • ČTK / AP / Manu Fernandez

Trenér Xavi vím, kam by měla La Liga upřít svou pozornost • ČTK / AP / Jose Breton

El Clásico mezi Realem Madrid a Barcelonou bylo další z fotbalových reklam. Bílý balet dvakrát prohrával, přesto v nastavení otočil na 3:2 a kráčí bezstarostně za titulem. Nejvíce se však mluví o situaci z 28. minuty, kdy Lamine Yamal tečoval míč po rohu směrem na bránu. Gól byl nebo nebyl? To je oč tu běží. Kamery nedokázaly určit, kde je pravda. „Je to ostuda,“ mířil na technologickou vybavenost ligy po zápase barcelonský kouč Xavi.

Pro Barcu šlo o existenční duel. Kdyby na Santiago Bernabéu dokázala bodovat naplno, ztenčil by se náskok Realu na 5 bodů, což by bylo 6 kol před koncem sezony ještě hratelné. Po další blamáži je však rozestup jedenáctibodový a naděje Katalánců na obhajobu prvenství minimální.

Barcelona dvakrát vedla po gólech Andrease Christensena a Fermína Lópeze. Ukrajinský brankář domácích Andrij Lunin neměl svůj den. Ani to však Barce na body nestačilo, když se v nastavení druhé půle prosadil domácí Jude Bellingham a stadion byl u vytržení. Bezmála pětizápasové čekání na gól v podání anglického supermana bylo u konce a pod vlivem porážky se rozlítil šéf barcelonské lavičky Xavi. Tentokrát však neměl spadeno na rozhodčího jako po odvetě Ligy mistrů s PSG, ale vzpomněl si na nedostatky celé soutěže, které Blaugranas v neděli večer přímo pocítili.

Ona situace z 28. minuty, kdy Raphinha centroval od rohového praporku na přední tyč a Lamine Yamal šikovně tečoval, může prokázat La Lize zásadní službu. Ukrajinský gólman možná míč vyrážel až zpoza brankové čáry, jenže situaci nešlo rozklíčovat ani prostřednictvím videa. La Liga zkrátka nemá dostatečné technologie a čtyři kamery, které zabírají poměrně detailně bránu, nenabídly prokazatelný záběr, že by Lunin zasahoval až v době, kdy byl míč celým svým objemem v brance. Sudí César Soto Grado tak logicky nemohl uznat trefu, která není vidět. Na ruce totiž neměl hodinky, které by vyslaly signál, že situace byla gólová.

„Je to ostuda. Pokud chceme být nejlepší ligou na světě, pak musíme v tomto ohledu pokročit,“ míní Xavi a přisadil si i brankář Mar-André ter Stegen. „Souhlas se Xavim. Obrovská ostuda pro fotbal, že nemám slov. Na světě se tolik plýtvá penězi, ale na důležité věci nejsou,“ lamentoval německý gólman.

Logicky mnohem smířlivěji situaci viděl kouč Realu Carlo Ancelotti. „Nevím, co se stalo. Osobně si myslím, že Yamalova střela gólová nebyla. Nedá se jednoznačně určit, zda míč šel do branky. Tím pádem nemůže být uznán.“ A to je právě ten problém.

Verdikt pochopitelně neřeší jen tábory obou rivalů, ale celé fotbalové Španělsko. Se zajímavým vyjádřením přišel i bývalý španělský rozhodčí Eduardo Iturralde González, který mj. v kariéře třikrát pískal El Clásico. „Všiml si někdo Ilkaye Gündogana bezprostředně poté, co Lunin vyrazil míč? Okamžitě ukazoval rozhodčímu na zápěstí, kde má hodinky.“

V Premier League, Serii A či Ligue 1 totiž rozhodčí nosí zmíněné hodinky s brankovou technologií, v La Lize je však arbitr utkání k dispozici nemá. Gündogan se tak nechal v zápalu hry unést a zapomněl, že už není v Anglii. González tak má jasno. „Je to už třetí fantomový gól v krátké době v naší lize. Říkám to, abychom tady skutečně ty tři miliony eur investovali do patřičné technologie a nemuseli si tímto procházet.“

Xavi po zápase přiznal, že Real už bude jen těžko ohrožen v honbě za titulem. „Mám pocit, že jsme měli sahat po výhře. Tři body jsme si zasloužili. Real má mimořádnou sezonu, prohrál jen jeden zápas. Už to můžeme skoro zabalit,“ hovořil o jakýchsi snahách Xavi. Škoda, že výsledek rozhodujícího zápasu ovlivnil i (ne)gól, který svět neviděl.