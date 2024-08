La Liga je tu! Krejčí vede rekordní počet Čechů. Zopakuje Girona zázrak?

Vamos! La Liga startuje už dnes. Již 94. ročník nejvyšší španělské soutěže může nabídnout rekordní českou účast. Ještě nikdy se totiž nestalo, aby v jedné sezoně nastoupili alespoň tři Češi. Zastoupení krajánků povede bývalý kapitán Sparty Ladislav Krejčí, jehož Girona jde do akce v 21:30 na hřišti Betisu. Jak před novým ročníkem vypadá katalánský celek i favorité na titul čtěte v našem preview.

Velice prestižní, ale Čechy střídmě poznaná destinace. To je La Liga. Dosud si ji zahrála pouze jedenáctka vyvolených. Navíc nikdy více než dva hráči v jednom ročníku. Obojí se nyní může zásadně změnit. Španělskou nejvyšší soutěž v létě obohatil český trojlístek.

Jeho nejzvučnějším členem je Ladislav Krejčí. Druhou nejdražší posila v historii Girony provázejí vysoká očekávání, přestože bývalý kapitán Sparty značnou část přípravy promarodil kvůli potížím se stehenním svalem.

„Na první zápas sezony ale bude připraven,“ ujistil veřejnost kouč Girony Míchel.

Ten s klubem dosáhl v minulém ročníku na nevídaný úspěch. Katalánský celek dostal poprvé v historii do evropských pohárů a rovnou do toho nejblyštivějšího. Do Ligy mistrů.

Girona však prožila turbulentní léto. Přišla o řadu klíčových hráčů. Křídelník Savinho posílil Manchester City, bek Yan Couto Borussii Dortmund, mozek hry Aleix Garcia zamířil do Leverkusenu a nejlepší střelec loňského ročníku La Ligy, Arťom Dovbyk, potáhne AS Řím.

Za ještě větší peníz než Krejčího koupila Girona útočníka Abela Ruize, čerstvého olympijského vítěze. Obranu posílil ještě nadějný dvaadvacetiletý Alejandro Frances ze Zaragozy a do zálohy přišli zkušení Donna van de Beek a Bryan Gil, jejichž kariéry se zasekly v Manchesteru United, respektive v Tottenhamu.

„Měli jsme hroznou přípravu. Řadu zraněných, několik hráčů skolil virus. Je před námi opravdu těžký rok a pouze se silným týmovým duchem ho můžeme dobře zvládnout. Na přestupovém trhu se stále koukáme po gólmanovi, ofenzivním záložníkovi, křídlu a hroťákovi. Možná přivedeme ještě pět hráčů,“ dal kouč Míchel najevo, že je jeho tým ve složité fázi přerodu.

Ještě před Krejčím si debut v La Lize může odbýt Jiří Letáček, jehož Getafe na Athleticu Bilbao celou soutěž otevře. Klub z předměstí Madridu ovšem není zrovna v dobré pohodě. Jako jeden z mnoha má problém s finančními pravidly soutěže a bojuje se zapsáním hráčů na soupisku, což se týká i českého brankáře, jenž je ovšem v nominaci na utkání.

„Samozřejmě nejsme v jednoduché situaci, ale musíme odvést naše maximum. Věřím, že nakonec se potřebného posílení kádru dočkáme. Není prostor na to si stěžovat,“ komentoval stav Getafe trenér José Bordalás, pro něhož bude Jiří Letáček zřejmě plnit roli spolehlivé dvojky.

Třetím českým nováčkem je Alex Král. Vlasatý záložník bude z Unionu Berlín hostovat v Espanyolu.

„Chci poděkovat každému, kdo se na tomto hostování podílel. Nebyla to snadná vyjednávání. Sám sebe vidím jako box-to-box záložníka. Hráče, který jezdí od vápna k vápnu a dodává týmu stabilitu. Naším cílem je záchrana, ale jsme ambiciózní a v týmu je spousta potenciálu, takže půjdeme zápas od zápasu,“ prohlásil Král při svém příchodu.

To městský rival Espanyolu, FC Barcelona, cílí opět na nejvyšší příčky. Blaugranas ordinuje nově svou medicínu Hansi Flick. Bývalý kouč Bayernu Mnichov, s nímž v roce 2020 vyhrál sextuple, a německé reprezentace zatím nemůže počítat s novými posilami. Mistrem Evropy Danim Olmem a mladým útočníkem Pau Víctorem. Barca totiž i letos bude složitě soupeřit s finančními regulemi a nutně potřebuje některé hráče prodat.

Takový problém vůbec neřeší v hlavním městě.

Možná překvapivě se na přestupovém trhu nejvíce činilo Atlético Madrid, které je nyní v mínusu 120 milionů eur. Zkompletovalo totiž zatím vůbec nejdražší přestup celého léta, když z Manchesteru City přivedlo za 95 milionů eur útočníka Juliána Álvareze. K němu přibyli ještě mistr Evropy z Realu Sociedad, stoper Robin Le Normand a hroťák Villarrealu Alexander Sörloth, jemuž na Dovbyka sházela v minulém ročníku jen jedna trefa.

Hlavním favoritem na titul je ovšem bezpochyby jeho obhájce. Real Madrid. Bílý balet ukončil dlouholetou ságu a konečně přivedl Kyliana Mbappého. Společně s Francouzem vyztužil kádr teprve osmnáctiletý ofenzivní talent z Brazílie, Endrick. Bez kapitána Nacha a legendy Toniho Kroose tak na Santiago Bernabeu začíná nová kapitola veleúspěšného klubu, jemuž se ovšem povedlo obhájit mistrovský trůn naposledy v roce 2008.

„Je před námi více než sedmdesát zápasů, takže bude zapotřebí, aby i hráči z širšího kádru byli ve formě, jelikož nás čeká plno těžkých bitev,“ má se na pozoru legendární Carlo Ancelotti.

O vítězi této sezony bude jasno nejpozději 25. května 2025.

Top 5 přestupů La Ligy 1. Kylian Mbappé útočník z PSG do Realu Madrid podpisový bonus až 150 milionů 2. Julián Álvarez útočník z Manchesteru City do Atlétika Madrid 95 milionů 3. Endrick útočník z Palmeiras do Realu Madrid 48 milionů 4. Dani Olmo záložník z Lipska do Barcelony 55 milionů 5. Robin Le Normand obránce z Realu Sociedad do Atlétika Madrid 35 milionů

Tip Sportu na umístění

1. Real Madrid

2. Atlético Madrid

3. Barcelona