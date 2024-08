Krále ve Španělsku chválí, povolal ho Hašek: V Barceloně jsem nadšený

Během srpna odehrál po přestupu do Španělska tři zápasy, zejména proti silnému Atlétiku (0:0) obstál tak, že ho uznale chválili odborníci po celé La Lize. Alex Král (26) se zabydlel v sestavě Espanyolu a po více jak půlroční odmlce se vrací i do národního týmu. „Pořád mám stejnou chuť zahrát si za nároďák,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Pozvánka pro Alexe Krále přišla na základě jeho výkonů v novém působišti, od léta hostuje v Espanyolu z Unionu Berlín. Německou metropoli vyměnil za chloubu Katalánska. Defenzivní záložník na sebe upozornil ve středu proti Atlétiku - v utkání vykázal 84 % přesnost přihrávek, 7 vyhraných soubojů a 3 odebrané míče soupeři. Ani jednou nefauloval a za výkon sklízel pochvalná slova.

Král v pátek odpoledne zrovna mířil na trénink, cestou si v autě udělal čas na rozhovor s redaktorem Sportu. Krátce poté, co od Ivana Haška obdržel nominaci na sraz pro zápasy v Gruzii a s Ukrajinou. „Vážím si každé nominace každého zápasu, který můžu za národní tým odehrát. Jsem rád, že v reprezentaci můžu být,“ zdůrazňuje.

Měl jste od Ivana Haška signály, že se do jeho nominace poprvé vejdete?

„Asi týden zpátky jsme si volali, ptal se mě na zdravotní stav, zda je všechno OK. Bylo to po prvním zápase v La Lize s Valladolidem (0:1). Pochopil jsem, že pokud budu hrát další zápasy, v nominaci budu.“

Drží se ve vás zklamání z toho, že jste se nevešel do nominace na letní EURO?

„Na začátku jsem to moc nechápal. Sice jsme sezonu s Unionem hráli v dolních patrech tabulky bundesligy, ale ze středních záložníků Unionu jsem odehrál nejvíc zápasů, do toho zápasy v Lize mistrů. Z českých hráčů, kteří působí v bundeslize, jsem toho také odehrál nejvíc. Takže to nebylo o mé slabší herní vytíženosti nebo něčem podobném. Na konci sezony se nám narodil malý, měl jsem aspoň krásných pět týdnů možnost se naplno věnovat jemu. V případě nominace bych odjel na měsíc pryč, v době, kdy si s dítětem utváříte krásný, silný kontakt, bych u toho nebyl. Když to vezmu zpětně, hodně mi to prospělo, zápasů minulou sezonu bylo hodně. Rád jsem si fyzicky i mentálně odpočinul. Snažím se na tom najít jen pozitiva, ale rozhodně - kdo by nechtěl jet na mistrovství Evropy.“

Těšíte se na nové, mladší hráče v reprezentaci?

„Pořád mám