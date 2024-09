Kontroly zubů i kryoterapie, Barcelona jede. Nejlepší posila? Flick!

Barcelona je zpátky v nejlepší formě! Blaugranas vstoupili do La Ligy stoprocentně a vyhřívají se na jejím čele. Z posledních deseti sezony, kdy měli po čtyřech kolech na kontě dvanáct bodů, nezískali Katalánci titul jen jednou. „Jsem pyšný, že mě nazýváte nejlepší letní posilou, ale to se také může rychle změnit,“ mírní optimismus nový trenér Hansi Flick. Němec přinesl do klubu nové metody, oživil hvězdy v útlumu a neláme si hlavu s finanční situací.