Jako Maradona či Pelé. Superstar Yamal vede Barcelonu do nové éry

Platí pro něj jiné fyzikální zákony? Asi ano, jinak by nemohl být nejlepším hráčem La Ligy. Vždyť je mu… 17 let. Lamine Yamal nepřestává udivovat a sebejistě drží prst na spoušti budoucích barcelonských osudů. Není jen hráčem s největším počtem doteků v útočné třetině, budí dojem lehké improvizace, hravě se nechává unášet imaginací a bez námahy tvoří to, co se obvykle rodí s bolestmi: kumšt a hodnotu.

Vrátil se z EURO a zbytek světa si plně uvědomil, čeho byli všichni v Barceloně svědky během 16 měsíců od jeho debutu v dubnu 2023 (to mu bylo patnáct). Teď měl na krku zlatou medaili, v ruce cenu pro nejlepšího mladého hráče turnaje, v hlavě vzpomínky na semifinálovou gólovou fantazii s Mbappého Francií a čtyři asistence. Bylo mu čerstvě sedmnáct a navlékl si zbroj superhvězdy. To možná zažil Diego Maradona v Argentinos Juniors nebo Pelé v Santosu. Ale jinak… To tu ještě nebylo.

V srpnu se ocitl v obtížné situaci. Jeho otce pobodali na parkovišti ve čtvrti Rocafonda, kde Lamine vyrůstal. Mounira Nasraouiho převezli do nemocnice s poraněními, jež mu podle prvních zpráv způsobila „vážný stav“. Později v noci katalánská policie Mossos d'Esquadra potvrdila, že zatkla čtyři osoby. Nasraoui se z krvavých ran zotavil a z nemocnice ho propustili. Následující den hrála Barca svůj úvodní zápas La Ligy, na stadionu Mestalla ve Valencii.

Jak se s tím má 17letý kluk, který už je tváří jednoho z největších klubů v této galaxii, vypořádat? Podle zdrojů z kabiny udělal nadhled, jakým Yamal okolnosti ustál, na spoluhráče dojem. Pro španělská média hovořili anonymně, neměli povolení cokoli komentovat. „V našich malých tréninkových utkáních byl nejlepší, naprosto úžasné,“ řekl jeden z těchto zdrojů. „Jako by ho vstup na trávník prostě donutil vypnout všechno ostatní.“

Nevynechal jediný trénink a trval na tom, že je připraven hrát. V doprovodu svých zástupců a rodinných příslušníků navštěvoval otce v nemocnici, za nímž chodili i vyslanci Blaugranas. Ve Valencii odehrál 86 minut a připravil Robertu Lewandowskému první branku při výhře 2:1 (druhou dal Polák z penalty). Ukázal silné záblesky svých nejbrilantnějších výkonů včetně kliček za patou nebo perfektní zidanovky, které se říká i Maradonova otočka či marseillská ruleta, a díky níž se vymanil ze sevření obranné pěsti, jež do něj užuž zatínala drápy.

Diváci na Mestalle mu tleskali vestoje, když těsně před koncem odcházel ze hřiště. Bylo to uznání jeho dovedností a taky poděkování za EURO. Podobného aplausu se dočkal i v Gironě či Villarrealu. To, jak ho fanoušci jiných celků přijímají, jen dotvrzuje, že se z něj stala skutečná globální superstar.

Co to znamená pro něj a pro Barcu? Míra vzrušení mezi příznivci je nezměrná. Camp Nou se stále rekonstruuje a Blaugranas hrají na víceúčelovém Estadi Olímpic, kde vzduch rozvibrují yamalské písně ještě před výkopem. Když hráči přichází, všichni si fotí a natáčí jeho. Mnozí považují tuhle sezonu za první v nové éře „Barcelony Lamineho Yamala“. To nevyhnutelně přináší srovnání s Lionelem Messim. A vše se událo tak rychle.