Věčný Luka: železný muž, ale i bastard. Vždy byl posedlý tím, aby se posouval

Luka Modrič se stal ve 39 letech a 40 dnech nejstarším hráčem v přebohaté historii Realu Madrid a předstihl Ference Puskáse. Jeho dlouhověkost na vrcholové úrovni je téměř bezkonkurenční. Tohle není fotbal, jaký hrál legendární Maďar. Chorvat je železný muž, rytíř i umělec, malý tvrdý bastard s lýtky jako dělové koule, tváří ostrou a opotřebovanou, nemá na sobě ani gram tuku, což odráží jeho přístup a temperament. Rodrygo mu říká tati, je jen o rok mladší než Brazilcův skutečný otec. A Modrič? Ten to pořád to umí. Stále hraje a tvoří tam, kde je to nejtěžší, v těch úzkých roklích a peřejích středu pole.