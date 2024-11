Další ztráta Barcelony, senzačně doma prohrála. Atlético znovu nadělovalo

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize podlehli Las Palmas 1:2. Lídr tabulky poprvé v sezoně prohrál na domácí půdě a z posledních tří zápasů získal jen bod. Svěřenci Hansiho Flicka mají na třetí Real Madrid náskok čtyř bodů, ale odehráli o dvě utkání více. Porážka pokazila Kataláncům oslavy 125 let od založení klubu, navíc se jim zranil obránce Alejandro Balde. Zaváhání Barcelony využilo Atlético Madrid, které se po výhře 5:0 na hřišti Valladolidu posunulo na druhé místo a stáhlo náskok Katalánců na dva body.

Las Palmas šlo do překvapivého vedení čtyři minuty po přestávce. Akci začínající u brankáře Cilessena dovedl do zdárného konce odchovanec barcelonské akademie Ramírez. Po hodině hry si domácí kapitán Raphinha navedl míč na střed půlkruhu a tvrdou přízemní střelou vyrovnal. Sedmadvacetiletý Brazilec dal devátý gól v sezoně a osamostatnil se na druhém místě střelecké tabulky, šest branek za spoluhráčem Lewandowským.

Nerozhodný stav ale platil jen šest minut. Muňozovu chytrou průnikovou přihrávku zužitkoval útočník Silva. V šesté minutě nastavení mohli domácí vyrovnat. Lewandowski však místo přihrávky lépe postavenému Torresovi volil střelu, kterou zblokoval jeden z domácích obránců.

Las Palmas, které bylo před zápasem v tabulce sedmnácté, vyhrálo v Barceloně poprvé od sezony 1971/72 a celkově teprve potřetí. Jinak na jejím stadionu utrpělo 34 porážek a třikrát si odvezlo bod.

„Jsme nadšení, protože jsme se zapsali do historie,“ řekl Sandro Ramírez. „Když jdete do sezony, říkáte si, že tyhle zápasy obvykle vyhraje ten větší. Ale jestli něčemu věříme, tak je to naše schopnost tvrdě pracovat celý týden, abychom předvedli takovýhle výsledek.“

Barceloně nepomohl ani návrat talentovaného Yamala, který byl tři týdny mimo hru s poraněným kotníkem. Sedmnáctiletý útočník naskočil v druhém poločase.

„Upřímně řečeno, nepovedlo se nám to,“ řekl trenér Flick. „Když máme hru pod kontrolou, daří se nám a vytváříme si příležitosti. Ale když to nejde, máme problém. Musíme se znovu najít. Čeká nás několik těžkých zápasů v lize a pak Dortmund (v Lize mistrů),“ dodal kouč Barcelony.

Atlético, které v úterý v Lize mistrů deklasovalo pražskou Spartu 6:0, na hřišti posledního Valladolidu zvítězilo podobně vysoko po trefách pěti různých střelců. V prvním dějství se prosadili Lenglet, Álvarez a De Paul, v druhém poločase pojistili jasnou výhru Griezmann a střídající Sörloth. „Rojiblancos“ zvítězili počtvrté v řadě, poslední Valladolid čeká na výhru už pět zápasů.

Espaňol Barcelona doma porazil Celtu Vigo 3:1 a zvítězil po čtyřech prohrách. Alex Král za vítěze odehrál celé utkání. Branky domácích vstřelili Cardona, Chaddíra a Cabrera, všichni tři se v sezoně trefili poprvé. Pro první dva jmenované šlo o premiérové ligové trefy v dresu barcelonského klubu. Espaňol je na první sestupové 18. pozici o skóre za Getafe. Celta potřetí v řadě nezvítězila a je jedenáctá.

La Liga - 15. kolo:

FC Barcelona - Las Palmas 1:2

Branky: 61. Raphinha - 49. Ramírez, 67. Silva.

Alavés - Leganés 1:1

Branky: 87. Vicente - 67. Rodríguez.

Espaňol Barcelona - Celta Vigo 3:1

Branky: 40. Cardona, 53. Cabrera, 87. Šeddíra – 83. Aspas (pen.)

Valladolid - Atlético Madrid 0:5

Branky: 26. Lenglet, 35. Álvarez, 37. De Paul, 52. Griezmann, 90.+2 Sörloth.