Mbappé: orel se zlámanými křídly. Real je s ním horší, plete se Vinimu

Kylian Mbappé slaví svůj gól do sítě Alavésu • Cordon Press / ddp USA / Profimedia

Mbappé v Realu, to je zatím angažmá s rozpaky • ČTK

Galácticos z let 2000–06 nevyhráli ani zdaleka tolik trofejí, kolik se čekalo, a na Santiago Bernabéu sílí obavy, že se historie bude opakovat. Aby k tomu nedošlo, musí Kylian Mbappé, muž, který přišel naplnit gólové sýpky jako jeho vzor CR7, přijmout každý aspekt své nové role a otevřít se myšlence, že nemusí být každý týden hlavní postavou. Dokáže to? Nemá totiž potíže jen v Realu, ale záhadně i ve francouzské reprezentaci.

Mbappému bude 20. prosince šestadvacet a za sebou má natolik epochální milníky, statistiky a výkony, až se zdálo, že má v hlavě vysílačku, kterou řídí sám Pelé. Je jednou z nejznámějších person světového fotbalu, superstar Realu a kapitánem Francie. Za kluby nastřílel 292 gólů a za Les Bleus 48, když se přehnal přes Platiniho, Zidana, Benzemu i Griezmanna a stíhá Henryho (51) s Giroudem (57). A trenér Didier Deschamps ho už podruhé v řadě vynechal v mezinárodní přestávce z kádru, když tajemně naznačoval, že Kylian je momentálně orel se zlámanými křídly.

Pro Mbappého to nejsou jednoduché měsíce. Od příchodu na Bernabéu se potýkal s formou a často budil dojem, že mu užírá duši nějaký vnitřní nelad, jako by ho tížilo něco, s čím si neví rady. Kdyby byl hercem v Sofoklově dramatu, zvolal by: „Ach běda, veliká marnost na mě padla!“

Přestože je jedním z hrdinů zlatého MS 2018, jeho vztahy s rodnou zemí – a některými klíčovými figurami v národním týmu – jsou stále napjatější. Na EURO 2020 neskóroval a v osmifinále se Švýcarskem selhal při rozhodující penaltě. Na MS 2022 se znovu odrazil a byl osmigólovým pohonem při jízdě do finále, kde při porážce od Messiho Argentiny na penalty vstřelil heroický hattrick, teprve druhý po Geoffu Hurstovi (1966), a následující rok byl jmenován kapitánem (což Griezmann nerozdýchal), ale na EURO 2024 se znovu ocitl v ohni spalující kritiky. V zářijové Lize národů byl vypískán (pařížský debakl s Itálií 1:3) a že byl z nudného, převážně defenzivního pojetí Les Bleus frustrovaný, to by viděl i člověk raněný slepotou.