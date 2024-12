Krejčí vs. Mbappé: nezastavil ho při gólu, ale vysloužil si i pochvalu

Nejtěžší možná zkouška. Ladislav Krejčí se postavil Kylianu Mbappému. Mistrovi světa a jednomu z nejlepších útočníků planety. Přestože francouzský střelec Krejčímu jednou pláchl a skóroval, nemá se stoper Girony za co stydět. Při prohře 0:3 s Realem Madrid patřil k lídrům katalánského týmu. „Musíme být efektivnější a koncentrovanější,“ zhodnotil příčiny porážky trenér Katalánců Míchel. Již v úterý čeká Gironu v Lize mistrů další těžká váha - Liverpool.

Od svého letního příchodu nezažil větší test. Ladislav Krejčí potvrdil, že nyní již patří k základním stavebním kamenům Girony a opět nastoupil jako levý stoper v čtyřčlenné defenzivě. Zatímco tedy zářijový duel s Barcelonou jen proseděl, souboj s Realem Madrid si mohl vychutnat naplno. A rovnou proti Kylianu Mbappému. Francouzský rychlík totiž znovu řádil na samém hrotu útoku.

První měření sil na sebe nenechalo dlouho čekat. Ve 13. minutě už se Mbappé připravoval na vyloženou šanci. Krejčí mu však perfektním skluzem ve vlastním vápně odpálil míč a na poslední chvíli zachránil domácí.

„Podle mě jsme do zápasu vstoupili dobře. První půlhodinu jsme kontrolovali přechod Realu do útoku a dobře zachytávali jejich přihrávky za obranu. Sami jsme se dostali do několika zajímavých pozic, ale neskórovali jsme,“ vystihl úvod duelu trenér Girony Míchel.

Favorit utkání, jenž se pere se širokou marodkou, na níž jsou i brazilská křídla Vinícius Jr. a Rodrygo, se dostával do rytmu pomaleji. Převahu Bílého baletu gólově vyjádřila až krátce před poločasem ta aktuálně nejzářivější hvězda. Jude Bellingham. Angličan si našel špatně odkopnutý míč a otevřel skóre. Bellingham se tak prosadil již v pátém ligovém zápase v řadě.

Míchel: V klíčových momentech jsme nebyli důrazní

„Viděl jsem na nás, že chceme vyhrát. Měli jsme správně nastavenou hlavu. Jenže jsme zároveň také byli v klíčových momentech nedůrazní a soupeř potrestal naše výpadky koncentrace,“ bědoval Míchel.

Po změně stran Bellingham vysunul Ardu Gülera a mladý Turek navýšil vedení hostů. „Prostě nemůžeme dostat první dva góly, pokud se chceme rovnat s těmi nejlepšími. Takhle se nebrání,“ kroutil hlavou kouč Katalánců.

Pak přišla Mbappého chvíle. Luka Modrič dokonale načasoval průnikovou přihrávku šajtlí kolem Krejčího a rozeběhnutý Francouz si už v takové situaci věděl rady. Pláchl českému stoperovi a utnul jakékoliv naděje Girony. 3:0 pro Bílý balet.

„Byl to těžký zápas, ale my ho zvládli skvěle. Jsem rád, že jsem k tomu přispěl gólem. To je moje práce. Být na hřišti osobností,“ radoval se Mbappé.

Krejčímu naopak večer zhořknul o to více, když byl při bránění Antonia Rüdigera před rozehráním rohového kopu natolik dotěrný, že si vysloužil žlutou kartu. V La Lize již čtvrtou, takže příští kolo na hřišti Mallorcy vynechá. Náladu si český stoper alespoň částečně spravil dalším perfektním skluzem ve vlastním vápně, kdy bezchybně zastavil Endricka.

„Potvrdil, že je v dobré formě, a přitom naznačil, že má stále prostor pro zlepšení,“ zhodnotil Krejčího výkon katalánský deník Mundo Deportivo.

Nyní už se celá Girona chystá na úterní příjezd Liverpoolu, jenž zatím vévodí Lize mistrů. Naopak Real Madrid řeší, že ze zápasu kvůli zdravotním problémům museli odstoupit Bellingham a Ferland Mendy.

„Bellingham je v pohodě. Střídal pouze pro menší nakopnutí. U Mendyho je situace, zdá se, vážnější,“ strachuje se Ancelotti, jemuž kromě zmíněných Brazilců chybí ještě David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal a Eduardo Camavinga.

Ačkoliv se tedy Real Madrid v případě dalšího vítězství vyšvihne na čelo La Ligy, činí mu rozsáhlá marodka čím dál větší vrásky. Nejvyšších cílů se při takovém počtu absencí dosahuje velice těžko.