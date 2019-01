Posily pro Real, United či Bayern? Ve hře je Werner, talent Chelsea i Icardi | iSport.cz

O jaké hráče by se mohli posílit giganti Real, Bayern či United? • FOTO: koláž iSport.cz Se startem nového roku se jako tradičně otevřelo přestupové okno v největších evropských ligách. Kluby mají celý měsíc na to, aby doplnili a posílili své stávající kádry. O čem přemýšlet mají hlavně tam, kde dosavadní průběh sezony nevyšel úplně podle představ. Co by se během ledna mohlo změnit v Realu Madrid, Bayernu Mnichov či Manchesteru United?

Manchester United Na Old Trafford už jednu zásadní změnu stihli na konci uplynulého roku. Pár dní před Vánocemi v klubu skončil kouč José Mourinho, kterého nahradil Ole Gunnar Solskjaer. A nové koště zatím mete víc než dobře. Vždyť United pod vedením pětačtyřicetiletého Nora vyhráli všechny čtyři zápasy, celkem v nich vstřelili čtrnáct gólů. Stávající šesté místo v Premier League s šestnáctibodovou ztrátou na čelo je ovšem pro slavný klub stále málo. Podle italského serveru tuttomercatoweb.com mají v Manchesteru zájem o řeckého stopera AS Řím Kostase Manolase. Ten má ve své smlouvě výstupní klauzuli na 34 milionů liber (zhruba 970 milionů korun), kterou by United prý byli ochotní zaplatit. A britský server Mirror informoval i o další možné atraktivní posile z Apeninského poloostrova. Za Brazilce Douglase Costu by Manchester dal dokonce 60 milionů liber, Juventus se ale odchodu svého záložníka brání. Často se mluvilo i o případném přestupu francouzského středopolaře Paula Pogby, ten však po příchodu Solskjaera herně výrazně ožil a dres „rudých ďáblů“ by měl oblékat i nadále. Příchod kouče Ole Gunnara Solskjaera Manchesteru United pomohl • Foto Reuters

Real Madrid Real během roku 2018 oslavil třetí triumf v Lize mistrů za sebou, podzim už jej ovšem v ideálním rozpoložení ani zdaleka nezastihl. Ve španělské lize je „bílý balet“ čtvrtý, během sezony se musel vyrovnat hned s několika nečekanými porážkami, včetně dvou kolapsů proti CSKA Moskva v Champions League. Letní odchod Cristiana Ronalda do Itálie jako kdyby mužstvo poznamenal víc, než se čekalo, příliš dlouho netrvalo ani neúspěšné působení kouče Julena Lopeteguiho. Kádr jeho nástupce Santiaga Solariho by v zimě mohl doplnit šestadvacetiletý Pablo Sarabia ze Sevilly. Ten v Realu prošel mládežnickými týmy, teď by se do klubu mohl po sedmi a půl letech vrátit. Před Sevillou ještě strávil pět sezon v Getafe. Dlouhodobě se madridský celek zajímá také o situaci kolem hvězdy Chelsea Edena Hazarda. Podle britského serveru Daily Mail jeho možnému odchodu nahrává i avizovaný letní příchod Christiana Pulisice z Dortmundu, jenž by Belgičana měl nahradit. Ovšem už teď v zimě se Hazard velmi pravděpodobně stěhovat nebude. Ve hře je také posila do útoku. Spekuluje se o Maurovi Icardim z Interu Milán či Timovi Wernerovi z Lipska. Pablo Sarabia (vlevo) slaví se svým spoluhráčem Andre Silvou gól do olomoucké sítě • Foto Reuters

AC Milán Také tradiční italský klub má vyšší ambice než je současné páté místo v Serii A, AC navíc na podzim vypadlo i ze skupiny Evropské ligy. Trenér Gennaro Gattuso by proto ve svém mužstvu rád přivítal hned několik nových tváří. První z nich už se upsala. Z brazilského Flamenga do klubu přestoupil za 35 milionů eur mladý záložník Lucas Paqueta. Dalším na seznamu je pětadvacetiletý belgický ofenzivní záložník Yannick Carrasco, který aktuálně hraje v čínském Dalian Yifang. Známější je pro fanoušky z předchozího působení v Atlétiku Madrid. Milánský klub na něj stočil svou pozornost poté, co se sešlo z uvažovaného příchodu Zlatana Ibrahimovice z USA a zřejmě nevyjde ani transfer zkušeného Cesca Fabregase (o něm ještě později). Dalším borcem na Gattusově seznamu pak je italský útočník Manolo Gabbiadini ze Southamptonu, anglický celek ale podle serveru football-italia.net zatím nepřijal nabídku na hostování s opcí k případnému odkupu. Trenér AC Milán Gennaro Gattuso při utkání s Laziem Řím • Foto Reuters

Bayern Mnichov Zatímco Real a Manchester špatné výkony i výsledky zkusily řešit výměnou trenéra, v Bayernu dostal Niko Kovač důvěru a své místo si navzdory komplikovaném průběhu podzimu udržel. To se v prosinci ukázalo jako dobrý tah, bavorský velkoklub vyhrál všech pět bundesligových zápasů s celkovým skóre 13:1. A na druhém místě tabulky stáhl manko na vedoucí Dortmund na šest bodů. Přesto by v lednu mohl posílit, německá média píší o zájmu o dvaadvacetiletého střelce Lipska Tima Wernera. Ten dal na podzim jedenáct gólů, v německé lize se pravidelně prosazuje už třetí sezonu v řadě. Drahý přestup do většího klubu se u něj očekává tím spíš, že Wernerovi už v roce 2020 končí současná smlouva. Problém může způsobit zájem i dalších klubů. Ve frontě jsou například Real Madrid a Liverpool. Bavoři také dlouhodobě vyjednávají s Chelsea o příchodu talentované záložníka Calluma Hudsona-Odoie. Za 18letého fotbalistu nabízí Němci tučné odstupné, ale Chelsea jejich nabídkám zatím odolává. Zároveň by se však Bayern mohl vyrovnávat i s jedním výrazným odchodem. O stopera Matse Hummelse má zájem Chelsea, podle deníku The Sun si mnichovský klub řekl o 30 milionů liber (857 milionů korun). Sám hráč by prý o přestup zájem měl. Bayern zároveň požaduje, aby případná dohoda byla na světě už v půlce ledna. Chce totiž mít čas přivést do konce přestupového okna náhradu. Timo Werner oslavuje svou trefu proti Nizozemsku v zápase Ligy národů • Foto Reuters