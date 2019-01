Zlámal: Skotská liga? Hodně tvrdá jízda. Skácel je v Hearts "epic hero" | iSport.cz

Na skok se zastavil doma. V neděli se opět vrací do Skotska, kde přivítá krajana. Teplický útočník David Vaněček se konečně dočkal vysněného přestupu a Zdeněk Zlámal věří, že s ním budou Hearts silnější a na jaře zaútočí na elitní trojku. Pokud skončí sezona úspěchem, možná budou dva Češi atakovat popularitu Rudolfa Skácela. I když, na něj asi hned tak mít nebudou. „Mají ho tam za jednu ze tří největších legend klubu,“ přibližuje brankář Zlámal pro deník Sport.

Jaká je skotská liga?

„Opravdu hodně tvrdá, i pro gólmany. Na tréninku se jede natvrdo, někteří hráči se tam dokonce po brutálních faulech zranili. Nikdo se na to moc neohlíží. Je to jízda stejně jako v zápase. Máme menší hřiště, takže náš styl je nákop, souboj, centr. Venku se někdy hraje i fotbal.“ (úsměv)

Vy jste až na poslední tři zápasy odchytal vše. Dá se říct, že jste odnesl debakl 0:5 v Livingstone?

„Tehdy se nám delší čas nedařilo, byli jsme v určité krizi. Chyběli nám v jednu dobu čtyři nejlepší hráči včetně Stevena Naismitha, a to se projevilo. Nemáme až tak silnou lavičku. V Livingstone se to protrhlo. Dostali jsme gól z penalty, vyloučili nám hráče. Chtěli jsme to zvrátit a oni čtyřikrát utekli do brejků. Dali čtyři góly snad během dvanácti minut, to jsem asi ještě nezažil. Trenér chtěl udělat nějakou změnu a já jsem to přijal. Do té doby jsem chytal absolutně všechno včetně pohárů, bylo toho až dost. Občas se hrálo každý druhý den.“

„Šel jsem za bránu pro balon, který mi diváci nechtěli dát. Pospíchali jsme, oni hráli v deseti. Chtěl jsem ho rychle vzít a z boku jsem dostal ránu do nosu. Byl jsem ohnutý, nečekal jsem to. Co mám informace, ten fanoušek má doživotní zákaz vstupu na stadion. Řeší se to prý i u soudu. Kuriózní momenty nějak přitahuju. Nevím, čím to je, do ničeho se nehrnu. Aspoň je na co se dívat a o čem mluvit. Když to přežiju ve zdraví, je to v pohodě.“„Jsem tam s rodinou nadmíru spokojený, pro mě super krok. Malý chodí do školky a už mě občas opravuje, když řeknu něco anglicky blbě. Vysvětlí mi, jak je to správně skotsky. (úsměv) Tohle je velký bonus našeho pobytu. Na domácí zápasy chodí kolem dvaceti tisíc lidí, atmosféra je výborná. Hlavně když se nám daří. Ve Skotsku znamená nejvíc fotbal, golf a ragby. Edinburgh je navíc krásné starobylé město. Baráky jsou klasicky kamenné, v anglickém stylu. Dá se říct, že harrypotterovské. Moderní tam nevidíte. Návštěvu rozhodně doporučuju. “„Vidím jeho fotku na každém kroku. (úsměv) Fanoušci ho pořád připomínají, zbožňují ho. Jdete do fanshopu, kde má ceduli Rudi, epic hero. Mají ho za jednu ze tří největších legend v historii Hearts. Věděl jsem, že je tam slavný, vyhrál s klubem Skotský pohár. Ale musím říct, že tohle jsem nečekal. Slyšel jsem, že když se něco vyhraje, je Edinburgh vzhůru nohama.“„Je super kluk, jsme kamarádi. Když hrála Francie poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa, chytal proti ní. Kvalitu určitě má. Jsme vyrovnaní gólmani. Podzim dochytal on, ale v této situaci nejsem poprvé. I když jsem byl v bráně já, fandili jsme si a byli v pohodě. Teď mu to vracím, žádný problém.“„V mých očích je nadstandardní útočník, který nám hodně pomůže. Voláme si, píšeme. Dával jsem mu informace, kde má bydlet a podobně. Díky mně to bude mít jednodušší. Už se těším, až tam budeme dva. Doufám, že s uzdravenými hráči půjdeme nahoru. Cílem klubu je první trojka. Celtic jsme sice poprvé porazili, ale doma nás pak přejel 5:0. To byl masakr, fakt jsem si zachytal. Je vidět, že má obrovskou kvalitu. Je to evropské mužstvo.“