Drama ve Skotsku! Zlámal dostal od fanouška pěstí, kouče trefila mince

Po závěrečném hvizdu o fotbale nikdo nemluvil. Derby zastínily dvě události, které byly vyústěním emocí obou fanouškovských táborů. Hearts i Hibs figurovaly před soubojem v první polovině tabulky, oběma týmům se dařilo. Ani to však návštěvníky od řádění nezastavilo.

Vše odstartovala na první pohled těžce zaznamenatelná situace. Trenér hostujících Hibernian Neil Lemon sledoval zápas vestoje u postranní čáry a radoval se po později neuznaneném gólu kvůli ofsajdu, když ho zasáhla librová mince prudce hozená z davu. Lennon se skácel na zem a musel být ošetřován.



Po zápase na tiskové konferenci si k chování fanoušků nebral servítky. „Rád bych se setkal s autorem hodu tváří v tvář. Na konci jsou tito hrdinové stejně jen zbabělci. Incident neměl žádný jiný účel, než někoho zranit," čertil se Lennon.

„Mohl jsem to být já, Garry Parker, nebo čtvrtý rozhodčí. Mohl to být kdokoliv z nás... Jsem pořádně vytočený. Vře to ve mně. Možná potřebujeme pro tyto situace tvrdší tresty. Ani nevím, jak to celé nazvat. Přepadení, útok?" pokračoval.

It is fair to say it all kicked off in the Edinburgh derby last night...



A last-minute disallowed goal, celebrated by Neil Lennon, caused carnage.



More: https://t.co/V0RqjIYjZy pic.twitter.com/CxRKcqEcfw — The Football Schedule (@UKFootballTimes) November 1, 2018



Následně přiznal, že mince může způsobit pořádnou bolest. „Naprosto nevyžádaná věc. Zbabělost. Musím myslet také na svou bezpečnost, čelist mi teď pořádně pulsuje. V době, kdy se to stane, jste omráčeni, máte v krvi adrenalin... Teprve s odstupem přichází opravdová bolest," postěžoval si novinářům.



„Vůbec nečekáte, že by něco podobného mohlo přijít. Prostě se najednou z ničeho nic dostanete na zem. Viděli jsme, jak před pár týdny dostal mincí pomezní sudí... Nepřijatelná věc, podobné chování se musí zastavit," nepřestával se Lennon vracet k incidentu.

„Pokud se lidé neumějí chovat, měli by být vyhledáni, ztrapněni a poníženi. Mluvíme o incidentech, když bychom měli mluvit o zápase. Je mi z toho zle, opravdu zle, abych řekl pravdu," zakončil monolog.



Na řadu se dostal ale i domácí celek. Emoce vyvěraly na povrch, když obdržel švýcarský útočník Florian Kamberi druhou žlutou kartu po střetu s Oliverem Bozanicem. Trenéra hostí rozhodnutí arbitra Andrewa Dallasa rozhorčilo a jeden, nebo dva diváci podpořili jeho vztek.

O pouhou minutu později byl totiž domácí gólman Zdeněk Zlámal napaden jedním z diváků. Šel pro míč za branku ke kotli soupeřova celku. A po ráně pěstí z davu se svalil na trávník stejně jako před několika okamžiky Lennon. „Je to hanebné, ostudné. Neviním klub, nemůžete vydávat zákony za nenávist jednolitvých individuí. Nikdy jsem nepochopil, co ovládá lidi, kteří hází věci na hřiště a dělají takové věci," řekl boss Hibs.

Zlamal should be nominated for an Oscar after that https://t.co/zduYZQNPt7 — Jamie Pollock (@jamiegrpollock) October 31, 2018

„Zlámal byl zasažen jedním z fanoušků... Je to jen a jen směšné. My jako klub se můžeme jen omluvit a vypořádat se s jednotlivcem," pokračoval Lennon. „Pokud se jedná o člověka, který dělá svou práci a baví lidi, poslední věc kterou potřebuje je, aby ho někdo napadl. Veškerý fyzický kontakt je nepřijatelný."

„V tuto chvíli nevím, jestli je otřesený, nebo zraněný. Snad se nám povede najít pachatele a pořádně ho ponížit. Poskvrnil jméno klubu a to si rozhodně nepřeji," uzavřel manažer pátého celku tabulky.

K odsouzení se připojil i boss domácích Craig Levein. „Bobby (Zlámal) říká, že ho někdo udeřil a vypadá to, že byl Neil Lennon zasažen mincí. Obě situace mě zarmoutily," oddechl si. „Hráčům obou týmů se daří. Agrese je zřejmá během zápasu na hřišti, ale prostor pro takovéto věci není. Můžete křičet, zpívat a nadávat, jak se vám zachce, ale tohle je šílené," prozradil záhy.

„Doufám, že chytí kohokoliv, kdo to udělal. Je jedno, jaký tým podporuje. Je potřeba se s ním vypořádat," vyslovil na závěr. Snaha o restart zápasu se příliš nevydařila, samotná předvedená hra i výsledek byly vedlejší. A vlastně i nezajímavé. Všech 19 410 diváků tak mohlo být pořádně naštvaných na pár jedinců, kteří zkazili dlouho očekávaný zápas.

Hearts zůstali po remíze na první příčce tabulky s šestadvaceti body. Hibernian mají na svém kontě osmnáct bodů a figurují na páté příčce. Odveta čeká oba celky 29. prosince v rámci 21. kola.