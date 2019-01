Kádr KUBA! Bude hrát zadarmo a pomůže klubu, který ho vychoval | iSport.cz

Když Blaszczykowski v únoru 2007 podepisoval jako hráč Wisly Krakov čtyřletý kontrakt s Borusií Dortmund, rozhodně netušil, jak hvězdná kariéra ho v Německu čeká. V dresu BVB se rychle adaptoval, v Dortmundu dokonce se spoluhráči vyválčil dva tituly v sezonách 2010/11 a 2011/12. Navrch přidal dvě ocenění pro polského fotbalistu roku a loni v říjnu se při svém 103. reprezentačním startu v zápase proti Portugalsku stal novým rekordmanem polského národního týmu.

Jenže s věkem šla Kubova (jak mu Němci přezdívají) výkonnost dolů a po nepodařeném hostování v italské Fiorentině a dvou a půl letech rozpačitých letech v dresu Wolfsburgu se Blaszczykowski rozhodl vrátit domů. Není se čemu divit, ostatně za Wolfsburgu odehrál v probíhajícím ročníku pouhopouhých 18 minut. Jeho novým zaměstnavatelem se stal polský tým Wisla Krakov, kde Blaszczykowski fotbalově vyrostl.

Před dlouhými čtrnácti lety oslnil na zkoušce tehdejšího českého trenéra Wisly Vernera Ličku a hned ve své debutové sezoně 2004/05 slavil se svými spoluhráči zisk polského titulu. V dalším ročníku Wisla skončila druhá za konkurenční Legií Varšava. O rok později se Wisle týmově nedařilo (sezonu 2006/07 ukončila až na osmém místě tabulky), Blaszczykowski se ale protlačil do nejlepší jedenáctky ligy.

Kubu zpět do Polska netáhne pouze stesk po domově a snaha o restart kariéry ve známém prostředí. Wisla se v současné době nachází v obrovských finančních problémech a klubu hrozí bankrot. Blaszczykowski poslal už v roce 2018 zhruba 300 tisíc eur, teď se rozhodl společně s dalšími investory půjčit zhruba milion eur na výplaty pro hráče a zaměstnance, aby klub měl dostatek času na nalezení nového investora, který by dokázal finanční situaci třináctinásobného polského mistra zlepšit.

Blaszczykowskému bude při záchraně tradičního polského klubu asistovat podnikatel Jarosław Królewski a jeden další partner, jehož jméno dosud není veřejnosti známo. Že to Królewski myslí se záchranou Wisly vážně dokazuje, že do celého podniku zasvětil bývalého záložníka Arsenalu Mathieu Flaminiho. Ten se v posledních letech spíše než fotbalu věnuje byznysu zaměřující se na biotechnologii. Flamini vyjádřil klubu svoji podporu na Twitteru, stejně jako například útočník Bayernu Robert Lewandowski, ačkoli reprezentační střelec v klubu jako hráč nikdy nepůsobil. Hrál totiž za konkurenční Lech Poznaň.

Cílem Królewskiho, Blaszczykowského a dalších je najít co nejrychleji investora pro klub, který by kromě peněz přinesl také vizi, jež by pomohla vrátit se Wisle na výsluní. Vždyť Krakované slavili svůj poslední titul v sezoně 2010/11. Prvním krokem ke zlepšení situace bylo udržení talentovaného slovenského záložníka Martina Košťála, o něhož jevily zájem mnohé kluby ze zahraničí.

Peníze však nejsou všechno, a tak se Blaszczykowski kromě investice rozhodl nabídnout klubu své fotbalové schopnosti a bude v Krakově hrát zadarmo, bez nároku na honorář. Alespoň malou útěchou pro Wislu může být, že jí bezprostředně nehrozí sestup z polské nejvyšší soutěže. Po podzimu se Krakované nacházejí přesně v polovině ligové tabulky na osmém místě se ziskem 29 bodů.