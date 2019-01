Brutální bitka v Anglii? Nebuďme naivní, tohle se děje, varuje policie | iSport.cz

Tým z druhé ligy přemohl hvězdy Premier League. Slavný anglický pohár s obrovskou tradicí podobné příběhy píše pravidelně, v sobotu jeden z nich vytvořil i Millwall. Podílel se na něm také český ofenzivní hráč Jiří Skalák, který naskočil na závěrečné minuty a byl na hřišti ve chvíli, kdy Murray Wallace v nastavení celý zápas rozhodl.

Euforie, radost. Postup přes Everton je o to cennější, že Millwall si v sezoně nijak zvlášť dobře nevede. V Championship mu patří až devatenácté místo a primárně musí myslet na boj o záchranu.

Svůj nesmyslný „boj“ během sobotního odpoledne prožily i tábory fanoušků obou mužstev. Policie musela řešit několik bitek v ulicích jihovýchodního Londýna. A jen u pěstí nezůstalo...

Jeden z rowdies Millwallu zasáhl nožem do obličeje fanouška Evertonu Jaye Burnse. Ten pak zveřejnil na sociální síti fotografii zjizvené tváře. V ohrožení života podle lékařů nebyl, zákrok si ovšem vyžádal několik desítek stehů.

Sobotní bitka fanoušků v ulicích Londýna:

Millwall and Everton fans having it earlier today. 👀 pic.twitter.com/RccycdKuW1 — Transfer Talk (@EPLBible) 26. ledna 2019

„Děkuju všem, co mi napsali, vážně to oceňuji. Ve tváři jsem absolutně zdevastovaný. Od všech fanoušků Evertonu i Liverpoolu je hezké, že si vzpomněli. Já se na sebe ani nemůžu podívat do zrcadla,“ napsal pořezaný Burns.

Britský server Daily Mail přinesl vyjádření Marka Robertse, ředitele Národní policejní rady, která se násilím na fotbale zabývá. A podle něj podobné potyčky nejsou ničím výjimečným. „Každý, kdo si myslí, že se takové věci nedějí pravidelně, musí být velmi naivní. Je příliš snadné, aby všichni říkali, že to s nimi nemá nic společného. Spousta podobných incidentů ani není hlášena, protože policisté to vyřeší domluvou,“ uvedl Roberts.

Jen během uplynulého víkendu se musela policie v rámci FA Cupu zabývat třeba i konflikty mezi fanoušky Doncasteru a Oldhamu. Kluby by přitom podle Robertse mohly proti takovému chování bojovat aktivněji. Jeden z předních celků Premier League, který měl problémy s rasistickými projevy fanoušků, si před Vánocemi prý najal právníky, aby mohl policii platit méně peněz. „To je naprosto pokrytecké,“ podotkl Roberts.

Obecně platí, že kluby jsou ochotné uvolnit finanční prostředky jen na zvýšenou ostrahu v nejbližším okolí stadionu, což mnohdy nestačí. Sobotní řádění fanoušků Millwallu a Evertonu je důkazem, že i v Anglii, která je mnohdy dávána za vzor, musí s podobnými výtržnostmi stále bojovat.