Krvavá řežba! Fanoušci Skaláka a spol. se porvali a zastínili nečekaný postup | iSport.cz

FA Cup je známý svým kouzlem, že v něm týmy z nižších lig číhají na svou šanci, jak vyzrát na silnější favority. Přesně to se podařilo v sobotu Millwallu, který udolal gólem z 94. minuty Everton a mohl slavit postup do čtvrtfinále nejstarší klubové soutěže. Krása, řeklo by se, avšak mimořádný počin „Lions“ zastínily předzápasové bitky fanoušků.

Na internetu se objevily záběry z řežby, na kterých je dokonce vidět, jak jeden z násilníků zasáhne jiného muže do obličeje nožem. Ten se rychle chytí za tvář a následně upadne pod nohy dalších rváčů. „Zbabělec. Nezná jiný způsob, jak se udělat slavným. Doufám, že bude potrestán,“ to je malý výčet reakcí fotbalových příznivců z celého světa na inkriminovaný moment.

Nevídané scény se odehrály přímo na zastávce nadzemní dráhy Surrey Quays jen nedaleko stadionu Millwallu. Fanoušci Evertonu právě vycházeli ze stanice a před nimi se objevila skupina domácích rowdies. O pár sekund později se strhla mela. Naštěstí se policii podařilo oba tábory rychle dostat od sebe. „Okolo 16:42 jsme se dozvěděli o skupině mužů, kteří se perou v oblasti Hawkstone Road,“ stojí v oficiálním prohlášení policie.

Millwall and Everton fans having it earlier today. 👀 pic.twitter.com/RccycdKuW1 — Transfer Talk (@EPLBible) January 26, 2019

„Zhruba 20letý muž utrpěl během potyčky řezné poranění v obličeji a byl převezen do nemocnice v jižním Londýně. V ohrožení života nebyl. Policisté pracovali na oddělení obou skupin a v první fázi nedošlo k žádnému zatýkání,“ uvedl detektiv Darren Young.

„Chování těch, kteří se zúčastnili incidentu, je něco hanebného a mohou si být jisti, že budeme pracovat na jejich identifikaci. Jsme si vědomi toho, že video z potyčky se dostalo na internet a vyvolalo šok a znechucení,“ dodal.

Nepokoje probíhaly i v jiných oblastech kolem stadionu. Například když velká skupina fanoušků Evertonu procházela kolem hospody s příznivci „Lions“ a zpívala oslavné chorály. To se Millwalským samozřejmě nelíbilo a po svých soupeřích, kteří šli na druhé straně silnice, začali házet nejrůznější předměty. Vzduchem létaly sklenice, židle a další objekty, které ležely v okolí hospody.

„To už je za hranou,“ napsal k incidentu jeden z obyvatelů tamní čtvrti. Reagoval tak zejména na to, že kvůli střetu fanoušků trpí jiní lidé. V okolí bylo totiž létajícími předměty poničeno několik zaparkovaných aut. Jinde byl domácími příznivci napaden také autobus, který vezl na zápas hostující fanoušky.

Před osmifinálovým duelem bylo pořádně horko, a všechny potyčky tak naprosto zastínily úspěch domácích fotbalistů. Druholigový Millwall, v jehož dresu nastoupil v 87. minutě i Jiří Skalák, totiž díky gólu Murrayho Wallace z 94. minuty dokázal zvítězit 3:2 a postoupil do čtvrtfinále.