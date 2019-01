Konec přestupů se blíží: 5 hráčů, kteří by ještě mohli změnit dres | iSport.cz

Ivan Perišič by z Interu Milán mohl zamířit do Arsenalu

Ivan Perišič by z Interu Milán mohl zamířit do Arsenalu • Foto ČTK/AP

Devětadvacetiletý chorvatský záložník kroutí v Interu čtvrtou sezonu, jeho produktivita ale v probíhajícím ročníku není optimální. Vstřelil jen tři góly, za výrazně lepšími čísly z minulosti zaostává. Pomoct by mu proto mohla změna působiště, zájem údajně má Arsenal. Jenže je tu problém… Zatímco londýnský klub preferuje hostování s opcí, Inter by Perišiče nejradši rovnou prodal.

Rychle pryč?! Možná takhle francouzský útočník aktuálně uvažuje o dalším působení v Chelsea. Během dosavadního průběhu sezony totiž jen paběrkoval, do zápasů často naskakoval až na konci ze střídačky a v Premier League dal jediný gól. Teď mu navíc přibyla výrazná konkurence, když londýnský klub přivedl na hostování Gonzala Higuaína. Giroudovi v létě končí smlouva a už se nechal slyšet, že by se nebránil ani návratu do Francie.

Youri Tielemans (Monako)

Zájemce: Leicester

Ligová bilance v aktuální sezoně: 20 zápasů/5 gólů

Jednadvacetiletý belgický záložník jasně vyčnívá v bídě, do které Monako v současném ročníku zapadlo. Vždyť tradiční francouzský klub je v Ligue 1 předposlední a čeká ho drsný boj o udržení elitní soutěže. Ovšem Tielemans u toho už možná nebude. Zájem o jeho služby má Leicester a nezdráhal by se vysázet částku kolem 20 milionů liber (593 milionů korun). Sám fotbalista s ohromným příslibem do budoucna by se přestupu do Premier League údajně nebránil.