Selhání videa? Fraška na Realu i (ne)penalta v Itálii vzbudily emoce | iSport.cz

Začněme na Pyrenejském poloostrově. Třetí Real cestoval do Valencie, aby vyzval tamní Levante. Třináctý tým La Ligy nezačal proti favoritovi vůbec zle. Měl šance, trefil dvakrát tyč, ale byli to hosté, kdo se po správně nařízené penaltě za ruku ve vápně, ujali vedení.

Benzema a spol. však udrželi vedení jen něco málo přes 20 minut. Poté už neustáli tlak Levante a inkasovali. O osudu utkání tak rozhodla až situace ze 78. minuty. Ve vápně se zjevili v souboji o míč Doukoure a Casemiro. Domácí záložník promáchl, ale hráče Realu nezasáhl. Ten se i přesto teatrálně skácel k zemi.

Sudí Iglesias Villanueva si šel celý moment prohlédnout na video a po návratu zpět na trávník šokoval domácí verdiktem, že se jednalo o faul.

„Nejsem si vědom žádného kontaktu mezi Doukourem a Casemirem. Ale jestli ano, tak měli Casemira odvést rovnou do nemocnice,“ rýpl si po utkání, které rozhodl Gareth Bale proměněnou penaltou, prezident Levante. Vtipně moment pojmenoval i promadridský deník Marca, který na svém webu zveřejnil titulek „VAR na straně Realu“.

Madrid se tak přidal na stranu týmů, kterým sudí za přispění videa dopomohli k bodům. Před týdnem se takto k vítězství dopracovala Barcelona proti Valladolidu. Obránce Gerard Piqué ochotně upadl v pokutovém území po minimálním kontaktu se soupeřem a Lionel Messi následně jedinou brankou v utkání rozhodl.

Itálie: Dvě penalty a neuznaný gól

Ve varu z VARu nejsou ale jen Španělé, problémy mají i na Apeninském poloostrově. V nedělním šlágru Serie A mezi Fiorentinou a Interem Milán bylo video v akci při klíčových momentech rovnou třikrát.

Poprvé když krátce po začátku druhého poločasu odhalilo ruku Fernandese v pokutovém území. Hosté dostali správně možnost pokutové kopu, který Ivan Perišič s přehledem proměnil. Druhou zkoumanou situací byla neuznaná branka Fiorentiny ze 60. minuty, které předcházel faul a sudí gól odvolal.

Živo začalo být až v nastaveném čase (celkem 11 minut). Domácí Federico Chiesa centroval do vápna, kde míč zasáhl Davideho D´Ambrosia do oblasti mezi hrudí a paží. Fiorentina volala po penaltě a sudí Rosario Abisso si šel situaci skutečně zkontrolovat k obrazovce.

Výsledek? Hra byla přerušena téměř pět minut a finální verdikt zněl: Penalta! Tu Jordan Veretout proměnil a obral Inter o dva body.

S tím se trenér milánského celku Luciano Spalletti nemohl po zápase vůbec ztotožnit. „Každý viděl, že to nebyla penalta, míč ho trefil do hrudi,“ zlobil se. „Všichni to měli před očima. Jestliže rozhodčí jde celou věc zkontrolovat k monitoru, tak přece nemůže vidět něco jiného, než viděli ostatní, ne?“

Na podobnou notu zahrál i kouč Fiorentiny Stefano Pioli. „Za některé zákroky rukou bych penalty vůbec nepískal, ale dnešní trend je takový, že sudí je prostě nařizují. „Tyto zápasy a jejich výsledky silně ovlivňují dosažení vašich sezonních cílů,“ přisadil si ještě rozhořčený Spalletti.

O tom, že VAR ve fotbale zatím nefunguje, jak by měl, svědčí i momenty z Ligy mistrů, kde hrálo video velkou roli v zápasech Ajaxu s Realem a Atlétika Madrid s Juventusem.

„Systém VAR zatím není vůbec vhodný k účelům, k jakým byl vymyšlen. Nejsem proti tomuto nápadu, ale jsme míle od toho, aby vše fungovalo, jak má,“ napsal na twitteru o videu po nedělních zápasech uznávaný novinář z ESPN Michael Cox.