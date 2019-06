Padlý obří talent Adu: ve 30 letech je bez angažmá! Kde se stala chyba? | iSport.cz

Vzpomínáte? Freddy Adu platil za obrovský fotbalový talent. Už ve čtrnácti letech začal hrát MLS, o dva roky později dokonce nakoukl i do americké reprezentace. „Nový Pelé,“ říkalo se o něm tehdy. Jenže úžasně rozjetá kariéra postupně nabrala sestupnou tendenci. A teď – krátce po třicátých narozeninách – je bez angažmá. „Ale ještě nejsem připravený to vzdát,“ řekl Adu v aktuální zpovědi pro server ESPN.com. Co stojí za jeho propadem?