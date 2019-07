Barcelona zuří! PSG přetáhlo hvězdu Instagramu z akademie, utíkají talenti | iSport.cz

Slavná La Masia, továrna na výrobu fotbalových talentů, se otřásá v základech? Takhle horké to asi nebude, nicméně vedení Barcelony pořádně pění. Xavi Simons, jehož si v akademii piplali od sedmi let, odmítl nabídku na novou smlouvu a dohodl se v PSG. S pařížským klubem podepsal kontrakt do roku 2022.

„Opouštím část svého života. Je to pro mě velmi složitý den, nikdo nerad říká sbohem. A ještě méně ve chvíli, kdy se loučíte s místem, které bylo vaším domovem,“ napsal mladý klučina v emotivním příspěvku na sociální sítě, kde ho jen na Instagramu sleduje 1,7 milionu fanoušků.

Nizozemský záložník dělal v mládežnických výběrech Barcelony kapitána. Kudrnaté vlasy ve stylu kolumbijské legendy Carlose Valderramy, sympatický kukuč a exotický vzhled ho předurčují k popularitě. Už v mladém věku vystupuje jako fotbalová celebrita. Na sociální sítě sází fotky z dovolené na Mallorce, jako VIP host se fotil s Neymarem na Velké ceně F1 Španělska. Když k tomu připočteme fotbalový kumšt na hřišti, dostaneme mix ohromného potenciálu.

Barcelona mu ještě na začátku léta nabídla nový kontrakt, slíbila, že mladého hráče bude rotovat mezi týmem do 19 let a dospělým béčkem. Samozřejmě pouze při odpovídající výkonnosti, žádné stavění vzdušných zámků. Na šestnáctiletého kluka slušná perspektiva, jenže ani to jemu a nejbližšímu okolí nestačilo.

Španělský klub nechce jít cestou přeplácení mladých hráčů, tučná výplata by mezi spoluhráči v akademii nemusela dělat dobrotu. Právě v tom spatřili v Paříži výhodu. A jak známo, peníze ve fotbale dnes rozhodují i u takto mladých talentů.

Mino Raiola, známý agent s ostrými lokty, vzácný klenot z barcelonské líhně prý už před rokem po jednom z tréninků naložil do své dodávky a vzal si ho pod křídla. Teď vyjednal odchod mladíka z klubu, z čehož samozřejmě plyne tučná provize. V Barceloně mu nechtějí přijít na jméno a s excentrickým Italem kvůli tomu odmítají dál obchodovat.

Lidé v Barceloně jsou naštvaní i proto, že jedno ze zázračných dětí vlastní akademie odchází za pakatel. V momentě, kdy Simonsovi vypršela na konci června smlouva, zaplatí PSG pouze „výchovné“, v tomto případě 130 000 eur (3 380 000 korun).

Barcelona se musí zamyslet, zda něco s mladými hráči nedělá špatně. Nejde o první případ, kdy z klubu frnkl nadějný fotbalista. Mateu Morey a Sergio Gomez si vybrali Borussii Dortmund, Eric Garcia a Adrian Bernabe Manchester City. Robert Navarro zamířil do Monaka. A našly by se i další příklady.

V případě Simonse zdaleka není jasné, zda z něj skutečně vyroste hráč světového formátu. Mediální humbuk, propracovaný marketing, úsměv a opálené vysportované tělo dělají hodně, nicméně to nemusí stačit.

„Je to dobrý hráč, ale ne zase tolik výjimečný,“ sdělili trenéři z La Masie renomovanému portálu ESPN. „Skauti všech nejlepších klubů z Anglie a Německa se na něj kvůli jeho profilu jezdili dívat. Nikdo ale nepřišel s žádnou nabídkou,“ tvrdil ESPN jiný zdroj.

Přetáhnutí mladíka do PSG může mít i jiné následky. Vztahy mezi Barcelonou a PSG jsou nyní vážně narušené, přitom kluby už začaly s prvním oťukáváním přestupu Neymara. Na Camp Nou teď pařížské šejky nechtějí ani vidět, tím pádem je otázka velkého transferu zase u ledu.