Král do Anglie? Kluby se jezdí dívat, říká Kisel. Z přestupu by těžila i Slavia | iSport.cz

Dle fotbalových „zákonů“ jistě ne v zimě, ale třeba v létě by zase mohl Alex Král (21) změnit adresu. Český záložník má být na seznamu letních posil několika klubů včetně anglického Evertonu pro sezonu 2020/2021. Z případného rance peněz by měla radost i Slavia, která ho na konci srpna do Spartaku Moskva pouštěla, vyjednala si totiž nárok na procenta z příštího přestupu.