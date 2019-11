Hádky se Sarrim? Ronaldo přiznal zranění, hrál na „bramborovém poli“ | iSport.cz

Nikdo nemá rád, když ho trenér střídá. A pro Cristiana Ronalda to platí dvakrát • Reuters

Cristiana Ronalda dělí už jen jedna branka od jubilejního 100. zásahu v reprezentačním dresu a deset gólů od rekordu Aliho Daeího. A portugalský fotbalista slíbil, že střelecký výkon bývalého íránského útočníka překoná, bez ohledu na to, že ho trápily problémy s kolenem. I kvůli nim ho trenér Juve Sarri dvakrát střídal.

Ronaldo v neděli pomohl jedním gólem Portugalsku k výhře 2:0 v utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Lucembursku, která navíc obhájcům titulu zajistila postup na šampionát. Útočník Juventusu Turín teď má na druhém místě historické tabulky na kontě 99 gólů a vedoucí Daeí 109.

„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, a já tenhle překonám. Ale nijak se k tomu neupínám, až to přijde, tak to přijde. Stejně jako předchozí rekordy,“ řekl novinářům čtyřiatřicetiletý Ronaldo, který má za sebou vydařenou reprezentační přestávku. Už ve čtvrtek v kvalifikaci proti Litvě přispěl hattrickem k výhře 6:0.

Prosadil se přesto, že v Juventusu před tím kvůli zdravotním potížím poslední dva zápasy nedohrál. „Nepřijel jsem úplně v pohodě a pořád to ještě není na sto procent. Poslední tři týdny jsem nemohl hrát naplno,“ řekl Ronaldo. „Ale pro klub a národní tým se vždycky obětuju a jsem na to pyšný,“ dodal.

Uznal také, že trenér Juventusu Maurizio Sarri udělal správně, když ho v posledních zápasech dvakrát za sebou střídal. Proti AC Milán kouč Ronalda stáhl dokonce už deset minut po přestávce a Portugalec reagoval hodně nelibě.

„Všichni vědí, že nemám rád, když mě střídají. Nikdo to nemá rád, ale chápu to, nebyl jsem úplně v pohodě, nebylo to ode mně stoprocentní, chtěl jsem pomoct Juve i zraněný,“ přiznal.

Bývalá hvězda Manchesteru United nebo Realu Madrid také prohlásila, že více než se soupeřem museli Portugalci v Lucemburku bojovat se špatným trávníkem. „Je těžké na takovém hřišti hrát, bylo to spíš bramborové pole. Nechápu, jak na téhle úrovni na tom může někdo hrát. Ale přijeli jsme pro vítězství a získali ho,“ uvedl.