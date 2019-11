Ronaldovy manýry: po střídání zmizel v šatně a odjel před koncem | iSport.cz

Cristiano Ronaldo odchází do šatny poté, co v duelu s AC Milán vystřídal • Reuters

Ronaldo šel předčasně ze hřiště ve středečním utkání Ligy mistrů proti Lokomotivu Moskva a v neděli ho trenér Maurizio Sarri stáhl už v 55. minutě. Na trávník místo něj poslal Argentince Paula Dybalu, jenž následně jediným gólem zápas rozhodl.

Ronaldo zjevně nenesl brzké střídání lehce a poté, co zamumlal k Sarrimu několik slov, zamířil rovnou do kabiny. Trenér nicméně chování hvězdného svěřence na tiskové konferenci obhajoval a uvedl, že by Juventus měl Ronaldovi poděkovat za to, že vůbec hrál. Pětinásobného nejlepšího fotbalistu světa totiž trápí zranění.

„Je přirozené, že hráče štve, když musí jít ze hřiště, zvlášť když udělal tolik pro to, aby tady byl. Během posledního měsíce měl menší problém s kolenem po koňaru na tréninku,“ uvedl Sarri.

„Musíme Ronaldovi poděkovat, protože se obětoval, aby tu byl i v takhle těžké situaci. Udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby nastoupil, ale viděl jsem, že není úplně v pohodě, takže jsem se rozhodl, že bude nejlepší ho stáhnout,“ dodal bývalý kouč Neapole a Chelsea.

Juventus, jenž útočí na devátý mistrovský titul za sebou, vede po 12 zápasech tabulku Serie A o bod před Interem Milán. Ronaldovy manýry by však mohly v kabině nadělat nepořádek.

Ronaldo by měl mít respekt ke spoluhráčům

Sky Sport Italia přišel s informací, že portugalská hvězda nepočkala ani na konec zápasu a tři minuty před závěrečným hvizdem odjela domů.

„Jestli je pravda, že odjel domů před koncem, jde o problém, který si bude muset vyřešit se svými spoluhráči,„ komentoval to Sarri. „Každopádně všichni, kteří se snaží do zápasu dávat maximum, budou mít alespoň svých pět minut vzteku, když jsou střídáni. Kouč by se měl obávat daleko víc v případě, že je naštvané nevidí,“ dodal trenér Juventusu.

Rozhodnutí Sarriho obhajoval trenér Fabio Capello, který naposledy působil u ruské reprezentace. „Cristiano je šampion, což nikdo nemůže zpochybňovat, ale nikoho neobešel tak poslední tři roky,“ řekl Sky Sport Italia.

„Aktuálně není ve svém nejlepším rozpoložení a je úplně normální ho vystřídat. Sarri nemusí být nijak odvážný, když ho posílá ze hřiště. Samozřejmě není hezké, že si nesednul na střídačku s ostatními a hádal se s trenérem,“ pokračoval Capello.

Podle něj ani šampionovi nesmí chybět v těžkých chvílích pokora. „Musí mít respekt ke spoluhráčům i v případě, že je střídán, nebo se pro něj věci nevyvíjejí nejlíp,“ uzavřel 73letý slavný kouč.