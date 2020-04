Krmenčík i Deli slaví. V Belgii ukončili ligu, titul mají Bruggy | iSport.cz

Simon Deli nedohrál odvetu na Old Trafford, už v prvním poločase byl vyloučen • Reuters

Michael Krmenčík přestoupil z Plzně do Brugg • Club Brugge

Michael Krmenčík pro iSport.cz popsal svůj přestup do Brugg • Koláž iSport.cz

Michael Krmenčík se hned v prvním utkání za Bruggy dostal po pár minutách na hřišti do slibné šance, ale nedokázal proměnit • Profimedia.cz

Michael Krmenčík nastoupil poprvé po přestupu do Brugg v základní sestavě • Twitter Club Brugge KV

Obránce Brugg Simon Deli a Michael Krmenčík před odletem do Manchesteru na odvetu Evropské ligy proti United • Profimedia.cz

O ukončení soutěže dnes rozhodlo vedení ligy, verdikt ale ještě musí posvětit zasedání zástupců všech 24 klubů z prvních dvou nejvyšších soutěží. Měla by to ale být formalita, protože minulý týden předčasné ukončení přerušené sezony požadovalo 17 klubů.

Krmenčík přišel do Brugg v lednu, kdy podepsal smlouvu na tři a půl roku. Bývalý střelec Viktorie Plzeň, se kterou získal tři mistrovské tituly a v ročníku 2017/18 byl nejlepším střelcem české ligy, dosud za Bruggy nastoupil k šesti ligovým zápasům. Další utkání přidal v poháru a v Belgii zatím neskóroval.

V belgické lize měla stejně jako v české nejvyšší soutěži po základní části přijít na řadu nadstavba. Šest týmů mělo hrát skupinu o titul, dalších deset celků plus šest klubů z druhé ligy se měly ve čtyřčlenných skupinách utkat o místo play v off, jehož vítěz by poté nastoupil v utkání o jedno místo v Evropské lize proti čtvrtému týmu ze skupiny o titul.