Slovensko má dočasného kouče. Co dál? Ve hře jsou Guľa i Jarolím

Éra Pavla Hapala, prvního zahraničního kouče slovenské reprezentace, u východních sousedů skončila. Národní tým ale čeká klíčový zápas o postup na odložené EURO a Slováci horečně hledají nový směr. V boji o Evropu se dočasně ujal uvolněné pozice Štefan Tarkovič a možné je i jeho povýšení do hlavní role nastálo, mluví se ale i o dalších - a ve hře jsou i české trenérské stálice. Projděte si největší favority tak, jak je vidí slovenská média.

Štefan TARKOVIČ

Aktuální technický ředitel Slovenského fotbalového se stal dočasným hlavním trenérem do konce listopadu na poslední dva zápasy Ligy národů a klíčovou baráž se Severním Irskem. „Tarkovič je pro svaz přechodný. Nic proti němu nemám, je to zkušený odborník, hlava. Každý trenér by chtěl mít takového asistenta, ale z praxe víme, že ani ten největší frajer mezi asistenty nemusí být dobrý jako hlavní kouč,“ řekl serveru Nový Čas bývalý brankář Ladislav Molnár.

Pokud ale bývalý pomocník Jána Kozáka staršího na lavičce zvládne baráž o EURO a zbývající zápasy Ligy národů, získá si podporu veřejnosti i odborníků. „V tu chvíli by bylo nevhodné, aby nepokračoval. Už jen z toho pohledu, že splnil cíl,“ myslí si v anketě šport.sk Dušan Tittel.