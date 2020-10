Vrba po konci v Bulharsku: Nabídku ze Slovenska nemám. Kde udělal chybu?

V úterý v podvečer přistál na Letišti Václava Havla. Přivítal se s manželkou a těšil se na pár dní odpočinku. Bulharská mise Pavla Vrby skončila předčasně po deseti měsících, vedení Ludogorce Razgradu se rozhodlo pokračovat s jiným trenérem. Český kouč se vrátil do Prahy smířený se svým odvoláním, ačkoliv ho mrzí, že s týmem nemůže pokračovat ve skupině Evropské ligy, kam prošel po neúspěšném snažení v kvalifikaci o Ligu mistrů. „V momentě, kdy nehrají Champions League, jsou majitelé zklamaní,“ přiznává. V rozhovoru pro iSport Premium mimo jiné vyloučil, že by momentálně měl na stole konkrétní nabídku z jiného klubu nebo reprezentace.

Už jste si v hlavě srovnal, proč vaše angažmá v Bulharsku skončilo předčasně?

„V klubu panovalo zklamání, že se nepostoupilo do Ligy mistrů. V lize jsme byli druzí a měli jsme zápas k dobru, postoupili jsme do skupiny Evropské ligy. V klubu se ale rozhodli, že udělají změnu. Stejně, jako to často dělali v minulosti. Je to jejich volba a já to respektuji.“

V bulharských médiích se objevil i titulek – ‚Ludogorec a zahraniční kouč – mise nemožná‘. Opravdu jsou majitelé s trenéry tolik netrpěliví?

„Oni mají ty nejvyšší ambice. V momentě, kdy nehrají Champions League, jsou zklamaní a hledají další řešení. Už tohle udělali několikrát, opakuji, že jejich volbu respektuji. Ale musím říct, že jsem byl v Ludogorci spokojený. Na trénování jsme měli výborné podmínky, fungovalo i všechno ostatní, nemůžu si na nic stěžovat. Pro mě je trošku zklamání, že nemůžu s mužstvem být ve skupině Evropské ligy, ale prostě to tak je.“

Hlavním cílem klubu byla účast v Lize mistrů, vy jste na konci srpna vypadli ve druhém předkole s Midtjyllandem (0:1). Narazili jste na těžkého soupeře?

„Určitě jsme narazili na silného protivníka. Za stavu 0:0 jsme měli velkou příležitost, patnáct, dvacet minut před koncem jsme mohli dát gól, ale neproměnili jsme. Byla tam i ruka, kterou rozhodčí nepísknul, ale nechci, aby to vypadalo tak, že pláču. Midtjylland byl určitě lepší, měl víc šancí, pak to ukázal i v zápasech se Slavií, že jde o velice silné mužstvo. Zrovna včera (v úterý) bojoval na Liverpoolu a prohrál pouze 0:2, navíc ještě těsně před koncem to bylo jen 0:1.“